GABRIEL MAESTRE VS MYKAL FOX, LIVE STREAM, REGARDER LE COMBAT AU PÉROU, MEXIQUE, AUJOURD’HUI 07 AOT 2021, EN LIGNE

Tet nous disons comment, quand, horaire, panneau d’affichage et où regarder en direct la fonction de boîte, Gabriel Maestre contre Mykal Fox, pour le titre intérimaire des poids mi-moyens de la World Boxing Association (WBA), l’undercard aura lieu à « The Armory, Minneapolis, États-Unis, ce samedi 7 août

El invicto y dos veces olímpico venezolano, Gabriel Maestre, se enfrentará al estadounidense Mykal Fox, por el título mundial welter interino de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), en una atracción especial de este mismo sábado en el “The Armory, de Mineápolis , États Unis.

Maestre devait initialement affronter Cody Crowley, invaincu, qui a été contraint de se retirer du combat, après avoir été testé positif au COVID-19.

Dans l’événement principal, le concurrent lituanien des poids welters Eimantas Stanionis affrontera l’ancien champion du monde américain Luis Collazo dans un duel de 10 rounds. Stanionis a marqué 148,6 livres et Collazo 148,8.

DATE:

07 août 2021

PROGRAMME:

21:00 🇦🇷🇺🇾

20:00 1

9h00

20:00 🇩🇴

19:00

18:00 🇳🇮🇬🇹🇸🇻🇨🇷🇭🇳

STADE:

L’Armurerie, Minneapolis, États-Unis

LIENS DE TRANSMISSION

POUR REGARDER LE COMBAT EN HD CLIQUEZ ICI

