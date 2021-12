Gabriel Martinelli publie un verdict en trois mots sur un joueur d’Arsenal à 85 000 £ par semaine

Photo de Charlotte Wilson/Hors-jeu/Hors-jeu via .

Le meneur de jeu d’Arsenal, Martin Odegaard, a encore marqué samedi après-midi, remportant les éloges de son coéquipier Gabriel Martinelli.

Arsenal a battu Southampton 3-0 samedi après-midi dans une victoire de routine.

Alexandre Lacazette, Odegaard et Gabriel Magalhaes se sont tous inscrits sur la feuille de match dans un après-midi positif pour Arsenal.

La course époustouflante d’Odegaard continue

Il n’y a pas si longtemps, Odegaard était hors de l’équipe d’Arsenal.

Mikel Arteta est passé à un 4-4-2, ce qui signifie qu’Odegaard n’a tout simplement pas sa place. Ce n’est pas idéal pour votre signature estivale de 30 millions de livres sterling, 85 000 livres sterling par semaine.

Odegaard a cependant riposté avec style. Le but de samedi était le troisième but consécutif d’Odegaard pour Arsenal après avoir également marqué contre Manchester United et Everton.

Considéré comme techniquement impressionnant mais manquant parfois de produit final cohérent, Odegaard fait maintenant de grands retards dans la boîte.

Non seulement Odegaard y arrive, mais il met également fin aux chances lorsqu’elles se présentent.

Photo par Eddie Keogh/.

Martinelli salue son coéquipier d’Arsenal Odegaard

Les fans d’Arsenal ont salué Odegaard, qui est dans sa meilleure forme pour le club.

Le coéquipier des Gunners, Martinelli, s’est maintenant rendu sur Instagram pour offrir un verdict bref mais ferme.

Martinelli a simplement déclaré « quel joueur » en réponse au message d’Odegaard – un peu plus sensé que Rob Holding l’appelant « Martin Ohmygod » !

Martinelli ferait bien d’apprendre d’Odegaard à Arsenal, le Norvégien obtenant maintenant les chiffres pour soutenir son jeu d’approche.

