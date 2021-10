Gabriel révèle que les fans d’Arsenal ont aidé à inspirer le snob de Manchester United et salue Ben White alors que le défenseur des Gunners réfléchit aux premiers revers et à l’idolâtrie de Neymar

in

Sortir de revers avec foi et conviction est l’histoire de la saison d’Arsenal, il est donc plutôt approprié que Gabriel se retrouve au centre de celle-ci.

Après avoir transformé sa propre carrière, le défenseur brésilien est revenu de blessure pour inspirer un changement de fortune aux Gunners.

.

Le retour de Gabriel a vu une reprise de forme pour Arsenal

.

Arsenal a un non. 6 les fans peuvent prendre du retard

Sans le joueur de 23 ans, Arsenal a perdu ses trois premiers matchs de Premier League, a récupéré le ballon dans ses filets neuf fois et tout espoir a été perdu.

Gabriel ne cesse d’espérer. Avec lui, les Gunners comptent trois victoires, encaissant un seul but de consolation, et la crise n’est soudain plus.

Surmonter des départs difficiles est une chose à laquelle le défenseur central s’est habitué au cours d’une carrière tumultueuse.

Après une enfance passée à jouer dans les rues du quartier de Pirituba à Sao Paulo, un jeune Gabriel a voyagé 12 heures en bus pour commencer sa carrière de footballeur à Avai.

Mais âgé de 13 ans et paralysé par le mal du pays, il n’a tenu que deux semaines avant de rentrer chez lui.

.

Un jeune Gabriel a dû quitter la maison pour poursuivre son rêve

Sans un discours d’encouragement de son père, Arsenal n’aurait pas son sauveur défensif.

S’adressant à talkSPORT.com, Gabriel se souvient : « Il est vrai que j’ai connu un début de carrière très difficile au Brésil.

«Je jouais très loin de chez moi quand j’étais jeune.

“Mais grâce à Dieu et au soutien de mon père, j’ai pu trouver la force de continuer et le fait que je sois ici aujourd’hui est dû aux contributions de Dieu et de mon père.”

Ses cinq années à Avai ont abouti à une promotion en Brasileiro Serie A, la meilleure ligue du Brésil, et Gabriel, 19 ans, a jeté son dévolu sur l’Europe.

Mais là encore, le défenseur connaîtrait un réveil brutal, incapable d’impressionner Marcelo Bielsa, puis prêté à Troyes et au Dinamo Zagreb, où il a à peine joué.

.

Gabriel n’a disputé qu’un seul match de compétition pour l’équipe première à Troyes

.

Il a en fait affronté les Gunners lors d’un prêt au Dinamo Zagreb en 2018

Il ajoute : « Quand j’ai rejoint Lille, c’était mon rêve de jouer en Europe et j’étais très content d’y être, mais c’était dur car je ne parlais pas la langue.

« Quand j’étais là-bas, je n’arrêtais pas de travailler, je restais toujours concentré sur mes objectifs. Il y a eu deux années difficiles là-bas, mais ensuite les choses se sont améliorées.

Gagnant sa place en 2018, Gabriel est devenu l’un des défenseurs les plus cotés de France, suscitant l’intérêt non seulement d’Arsenal, mais de Manchester United à l’été 2020.

À un moment donné, les Red Devils sont apparus en tête de sa signature, mais le Brésilien révèle comment un groupe de fans enthousiastes des Gunners l’a aidé à l’attirer aux Emirats.

“J’ai toujours rêvé de jouer en Premier League et tout le monde connaît Arsenal comme l’un des meilleurs clubs du monde”, ajoute-t-il.

Icône Sport – .

Lille est l’endroit où Gabriel s’est fait un nom, partant finalement pour 25 millions de livres sterling

“C’est vrai que Manchester United était également intéressé, mais j’ai toujours été concentré sur le fait de rejoindre Arsenal.

“Les fans ont envoyé des messages lors de la préparation et cela a été très important dans ma décision.

« Étant ici depuis un certain temps maintenant, je suis certain d’avoir fait le bon choix. Je suis très heureux ici, j’ai noué des amitiés fantastiques et j’espère que nous pourrons gagner des trophées.

Contrairement à avant, le début de carrière de Gabriel à Arsenal n’aurait pas pu être meilleur, remportant trois prix consécutifs de Joueur du mois pour le club.

Cependant, décembre 2020 l’a vu frappé par COVID-19, et sa forme la saison dernière ne s’est jamais tout à fait rétablie.

.

Gabriel a impressionné lors de ses premiers mois à Arsenal

Mais Gabriel n’est pas du genre à chercher des excuses. Il ajoute : « En termes d’avoir COVID-19, d’autres joueurs l’avaient aussi, ce n’est pas une excuse.

« J’étais triste de rater un match et de ne pas pouvoir aider l’équipe quand j’en avais besoin. Mais maintenant, en ce qui concerne cette année, c’est du passé.

Dans l’avenir, beaucoup pensent que le partenariat entre Gabriel et la signature estivale de Ben White, tous deux âgés de 23 ans avec des frais de transfert combinés de 75 millions de livres sterling, est un sujet dont les fans peuvent s’enthousiasmer pour les années à venir.

Cela n’a pris que 17 ans.

“Nous avons bien joué, nous nous sommes bien entraînés, Ben White est un joueur de haut niveau et je suis très heureux de jouer à ses côtés et de m’entraîner avec lui tous les jours”, a déclaré Gabriel.

.

Gabriel et White ont déjà cliqué après seulement trois matchs ensemble

« Les choses vont bien, nous voulons continuer. Il y a encore une longue saison à venir, mais nous savons que le travail acharné porte ses fruits et nous voulons accomplir quelque chose à la fin de la saison.

Non seulement un rocher en défense, Gabriel peut jouer. Comme tant de défenseurs, il a commencé comme attaquant et son style Samba brille toujours.

Il n’est donc pas surprenant que Gabriel admire l’un des joueurs les plus talentueux du football mondial, bien qu’il ait grandi à une époque de défenseurs brésiliens légendaires comme Cafu et Roberto Carlos.

Il ajoute : « Il y a eu beaucoup de joueurs fantastiques, mais quelqu’un que j’ai toujours regardé quand j’étais plus jeune et que je regarde encore maintenant, même s’il ne joue pas à ma place, c’est Neymar.

« Il est l’un des meilleurs. Je suis un grand fan de lui. Il y en a plein d’autres aussi, mais si je devais choisir un joueur, ce serait Neymar.”

.

Gabriel a eu la chance de se battre avec Neymar en Ligue 1

Sao Paulo sait comment faire des footballeurs : Gabriel a grandi à seulement une heure de route de Neymar.

L’adolescent nostalgique a parcouru un long chemin depuis lors – mais ce voyage ne fait que commencer.

Regardez Gabriel en action en direct sur talkSPORT quand Arsenal se rendra à Brighton samedi à 17h30

Jouez à talkSPORT’S Big5 pour gagner gros

JOUEZ ICI et vous pourriez… Gagner une part de 5 000 £ 5 choix rapides et décider de 3 changeurs de jeu Les inscriptions coûtent 5 £ 18+, veuillez jouer de manière responsable, gambleaware.org