Gabriel Salazar, star de TikTok, décédé à 19 ans après une poursuite policière

La star de TikTok, Gabriel Salazar, qui compte plus de 2,2 millions d’abonnés sur le site de médias sociaux et plus de 840 000 abonnés sur Instagram, est décédée dans un accident de voiture au Texas qui a tué trois autres personnes aux petites heures du matin du 26 septembre. La police a arrêté Salazar, 19 ans. , vers 1 h 20 du matin dans le comté de Zavala, à environ 100 milles au sud-ouest de San Antonio. Les autorités enquêteraient sur l’accident en tant que tentative de trafic d’êtres humains, rapporte le San Antonio Express-News. Les trois autres victimes étaient des ressortissants mexicains.

On ne sait pas pourquoi la police de Crystal City, au Texas, a d’abord arrêté Salazar, qui conduisait une Chevrolet Camaro blanche sur l’autoroute 83, rapporte NBC News. L’officier qui a arrêté Salazar a signalé qu’il poursuivait Salazar, et un adjoint l’a rejoint. Ils ont essayé d’utiliser un dispositif de dégonflage des pneus, mais sans succès. pendant la poursuite, la Camaro a quitté la route, “sur-corrigée, et a traversé la chaussée, jusqu’au fossé ouest de tumulus”, selon le ministère de la Sécurité publique du Texas. Le véhicule a ensuite heurté des arbres, s’est renversé puis a pris feu. Le bureau du shérif du comté de Zavala a publié une photo montrant la voiture en flammes dans un fossé.

Vendredi, les enquêtes sur la sécurité intérieure de l’immigration et des douanes ont confirmé à l’Express-News qu’elles enquêtaient sur le crash d’une tentative de trafic d’êtres humains. Le département de la sécurité publique du Texas (DPS) a répertorié les trois passagers de Salazar comme des étrangers sans papiers, et il n’y a pas d’enquêtes pénales et de sécurité routière distinctes sur l’accident, ont déclaré des sources policières au point de vente. “Oui, c’est une situation de contrebande, voilà à quoi cela ressemble”, a déclaré une source à Express-News. “Nous avons eu des accidents de contrebande à Del Rio et à Eagle Pass, Uvalde, mais la majorité se trouve à Carrizo (Springs) et Crystal City, le long de (US) 83 jusqu’à (Asherton).”

Les autres victimes de l’accident ont été identifiées comme étant Jose Luis Jimenez-Mora, 41 ans ; José Molina-Lara, 23 ans ; et Sergio Espinoza Flores, 36 ans. La famille de Salazar n’a pas commenté sa mort. Il vivait à San Antonio et a publié sa dernière publication sur Instagram le 24 septembre. Les photos le montraient posant devant une Chevrolet Camaro blanche.

Un ami de la famille de Salazar a créé une page GoFundMe, qui a permis de récolter plus de 38 000 $ pour aider sa famille. “Gabriel aimait sa famille et chahutait toujours avec sa sœur et son petit frère. Il était toujours là avec un gros câlin et un grand sourire, et sa famille n’oubliera jamais ces moments chaleureux. Il était si drôle avec un sens de l’humour tranquille et du sarcasme . Je ne peux pas croire que je suis assis ici en train d’écrire ceci. Comment est cette vraie vie ?” la page lit. “Les mots ne peuvent exprimer le chagrin que toute notre communauté ressent à la suite de la perte de notre Gabriel. Vous manquez à votre famille et à vos amis.”