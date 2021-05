Gabriel trouve une dent manquante après avoir encordé le personnel au sol d’Arsenal pour l’aider à regarder tout le terrain d’Emirates après avoir battu Brighton

Défenseur d’Arsenal Gabriel était un homme heureux après avoir trouvé sa dent manquante après l’avoir recherchée sur tout le terrain Emirates.

Le Brésilien a perdu l’un de ses blancs nacrés lors de l’envoi de fête du club pour David Luiz, les joueurs harcelant le joueur de 34 ans qui partira à l’expiration de son contrat le mois prochain.

Sky Sports

Gabriel a eu beaucoup d’aide à la recherche de sa dent

Les coéquipiers d’Arsenal de Gabriel ont vu le côté drôle de cela avec Thomas Partey et Willian ne parvenant pas à contenir leur rire.

Gabriel, qui a joué les 90 minutes complètes lors de la victoire 2-0 d’Arsenal contre Brighton, a encordé le personnel au sol des Emirats pour l’aider à chercher sa dent.

Dans des scènes hilarantes après le match, les agents de terrain d’Arsenal et le personnel d’entraîneurs ont pu être vus aidant la recherche de Gabriel en arrière-plan pendant que le manager Mikel Arteta et ses joueurs menaient leurs entretiens d’après-match.

Interrogé sur l’incident, le patron des Gunners, Arteta, a ri et a déclaré aux journalistes: “Vous êtes ici et très proches de lui pour pouvoir l’aider.”

Sky Sports

Les joueurs d’Arsenal étaient en difficulté alors que le défenseur aidait à la recherche

La recherche s’est finalement avérée fructueuse, le Brésilien annonçant sur son Instagram Story qu’il l’avait trouvée.

Nous avons entendu parler de «comme trouver une aiguille dans une botte de foin», mais comme trouver une dent sur un terrain de football »est nouveau…

Dans un boomerang de lui souriant, Gabriel a écrit: «Ne t’inquiète pas mes amis, j’ai trouvé ma dent.»

Instagram

Gabriel a finalement annoncé qu’il avait retrouvé sa dent

Gabriel a été l’une des rares lumières brillantes de la mauvaise saison d’Arsenal depuis son arrivée pour 27 millions de livres sterling en provenance de Lille l’été dernier.

Les Gunners joueront une campagne sans football européen pour la première fois en 25 ans après s’être écrasés hors de la Ligue Europa et avoir terminé huitième de la Premier League.

Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, insiste sur le fait que son équipe doit faire “ beaucoup mieux ” le prochain trimestre.

.

Ce fut une saison difficile pour Arteta

Il a déclaré: «Quand j’étais avec l’équipe il y a quelques mois et avec eux maintenant, quels que soient les résultats, nous sommes dans un bien meilleur endroit et nous serons dans un bien meilleur endroit et nous espérons pouvoir emmener le club où nous voulons.

«C’est frustrant car la saison dernière avec 61 points nous [would have finished] Cinquièmement, nous sommes maintenant huitièmes et c’est l’étape que nous devons identifier.

«Le niveau est devenu si élevé, donc la seule façon de le faire est d’être beaucoup mieux la saison prochaine et beaucoup plus cohérente et c’est le défi qui nous attend.»