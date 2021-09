Gabriela Hearst a choisi un cadre de Burberry comme nouveau PDG – WWD

in

Thierry Colin, précédemment directeur financier de Burberry à New York, est le nouveau directeur général de Gabriela Hearst, a appris WWD.

Le Français a discrètement rejoint la maison de luxe basée à New York au cours de l’été et a commencé à rencontrer les principaux partenaires grossistes de Hearst.

Selon son profil LinkedIn, Colin a également été président de Brioni dans les Amériques. Avant cela, il a été directeur général de Bottega Veneta en Chine et de plusieurs autres marchés asiatiques, et directeur financier régional de Fendi en Asie-Pacifique et en Chine.

Diplômé en finance et économie de l’école d’élite française Sciences Po, Colin a débuté sa carrière en 1998 chez Hermès International à New York en tant qu’auditeur interne, avant de rejoindre le conseil en management Capgemini en 2004.

Colin n’est que le deuxième PDG de Gabriela Hearst, qui a été fondée en 2015.

Il succède à Giuseppe Giovannetti, qui en a pris la direction en 2018 après avoir occupé un poste de consultant. Avant cela, Giovannetti a occupé le poste de président des Amériques chez Bottega Veneta en 2011, avant de devenir PDG de Tomas Maier en 2014.

Les responsables de Hearst n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

La créatrice – qui a remporté le prix du créateur américain de vêtements pour femmes de l’année aux CFDA Fashion Awards l’année dernière et est à nouveau nominée pour les prix de la mode 2021, prévus le 10 novembre à New York – est également directrice de création chez Chloé à Paris, qu’elle transforme avec ses engagements en faveur de la durabilité environnementale et sociale.

Le créateur, né en Uruguay, aime les silhouettes longues et minces, les détails artistiques et l’artisanat des Amériques. Elle a été l’une des premières partisanes de l’utilisation de vieux tissus et de restes dans ses collections, employant principalement des tissus morts pour son premier spectacle en 2017.

