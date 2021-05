Gabriela Hearst explique les images Instagram “ radicales ” de Chloé – WWD

«Je veux voir des sacs et des robes, pas des abeilles», lit un commentaire sur le compte Instagram de Chloé, qui a été récemment nettoyé pour faire place à un «récit visuel radical», jusqu’à présent axé sur les insectes, les plantes, les fruits – et les taches de rousseur occasionnelles nez.

Pour être sûr, certains des 9,5 millions d’abonnés de la marque française sur la plate-forme de partage de photos se sont demandé si son compte avait été piraté, les utilisateurs décrivant les gros plans de la nature comme «super étranges», «stupides» ou «bizarres».

L’un d’eux a simplement demandé: «Pourquoi?»

Vendredi, à propos de Zoom, la directrice de la création de Chloé, Gabriela Hearst, a cité une raison profonde et ambitieuse: un souhait de recâbler le cerveau des gens et de les reconnecter à tout ce que la planète nous donne.

«C’est la guérison», dit-elle. «Je pense que cela fait quelque chose que nous n’aurions jamais pensé pouvoir faire sur les réseaux sociaux. Il a cette vision de guérison pour les yeux, alors que nous traversons le voyage ensemble pour comprendre d’où viennent les choses.

Hearst a expliqué qu’elle s’apprêtait à montrer des produits réels dans une troisième phase de l’histoire visuelle, mais pour l’instant, elle laisse les photos de Zoë Ghertner – une mante religieuse ici, une coccinelle visitant une petite fleur là-bas – nous rappellent que sans le monde naturel, là ne serait pas des matières premières pour la mode, l’objet de la deuxième phase.

«Nous devons revenir au respect des produits, nous devons revenir au respect des objets, mais nous ne pouvons pas revenir en arrière si nous ne respectons pas la source qui nous les donne», a-t-elle déclaré dans une interview.

Pionnière du luxe durable qui a grandi dans un ranch en Uruguay, Hearst apporte ses convictions écologiques à Chloé alors qu’elle poursuit un nouveau modèle commercial axé sur les objectifs qui donne la priorité au bien environnemental et social.

Le concepteur était aussi énigmatique sur le calendrier des phases à venir que certaines des légendes des photos («du sang versé sur la glace, une lettre d’amour chantée, une sorte de gâteau au café aux framboises élaboré, qui sait vraiment?», Lit-on sous une image d’une surface craquelée teintée de rose. Un dessus de muffin peut-être?).

En effet, Hearst n’a laissé tomber qu’un indice sur les futurs messages: «L’éruption du volcan en Islande a été tournée pour cet Instagram. C’est tellement beau et époustouflant », s’est-elle enthousiasmée.

Le concepteur a haussé les épaules face aux utilisateurs déconcertés – certains allant jusqu’à exprimer le dégoût – comme preuve de l’éloignement de certaines personnes par rapport à la nature. «Nous gagnons en fait des adeptes», dit-elle avec un sourire.

Sur une note plus légère, elle a été réconfortée de voir à quel point les framboises et les pamplemousses sont populaires – recueillant environ 15000 likes – alors qu’elle s’enracine pour les pollinisateurs, languissant à environ 7.000 likes.

«Vous aurez l’occasion de voir des sacs et des robes,» dit-elle, «mais il n’y aurait pas de sacs et de robes s’il n’y avait pas d’abeilles.

«Voir la nature dans toute sa splendeur est quelque chose que je suis ravie de voir sur Instagram», a-t-elle poursuivi. «J’ai grandi en regardant National Geographic, qui est ma principale inspiration. Et nous avions l’habitude de sauvegarder ces magazines. Au cours de ma vie, nous sommes passés de la sauvegarde de magazines à la simple diffusion de magazines. Il s’agit simplement de savoir d’où viennent les choses.

Elle a noté que les anciens messages ont été archivés et que la décision de nettoyer le compte pour les nouvelles images n’a été prise qu’après que Hearst et son équipe ont découvert les images de Ghertner et la direction artistique de Peter Miles.

«Nous avons tous été impressionnés par la beauté de tout ensemble, et nous avons réalisé que ce serait très déroutant d’avoir les deux», a-t-elle déclaré. «Une chose que nous recherchons, c’est la clarté dans ce monde. Et il était donc plus clair de le faire comme ça, et de célébrer la nature dans ce premier chapitre.

Les marques de créateurs ont pris plus de risques sur Instagram ces derniers temps, Bottega Veneta ayant supprimé son compte en janvier dernier sans explication.

