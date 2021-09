Gabriela Hearst RTW printemps 2022 – WWD

Gabriela Hearst a le don de choisir des icônes de style féminin éclectiques et intelligentes, de la « nonne de génie » Hildegard de Bingen qui a inspiré sa collection d’automne, au marchand d’art pionnier de New York Hestor Diamond, qui était son guide spirituel pour le printemps 2022.

Collectionneur de longue date, Diamond est passé de l’art moderne aux anciens maîtres en passant par les minéraux. “Je suis aussi un monstre de géode”, a déclaré Hearst, qui a un marchand de cristal. Diamond était également merveilleusement résistante à l’âge, ou “plus audacieuse à mesure qu’elle vieillissait”, a déclaré Hearst, notant qu’elle s’était mariée pour la troisième fois à 86 ans et est décédée l’année dernière à 91 ans.

Les ingrédients des collections de Hearst, cependant, restent remarquablement similaires – des détails intimes et artistiques; matériaux durables et artisanat des Amériques.

Pour le printemps, elle a collaboré avec son bien-aimé Manos del Uruguay ainsi qu’avec Madres & Artesanas Tex en Bolivie et des tisserands de la nation Navajo, dont certains étaient au salon jeudi.

« Ça a été une expérience incroyable, je ne savais pas qu’on ne pouvait pas couper un tissage Navajo parce qu’il est sacré. Il a donc fallu leur donner les dimensions pour qu’ils puissent le tisser pour la robe et le trench. Le manteau en daim bordeaux profond qui en résulte avec des points à chevrons encadrant l’œuvre d’art sera sûrement lui-même à collectionner.

C’est un peu la façon dont Hearst semble aborder ses collections : ne jamais trop s’éloigner de la recette du tailleur en laine recyclée et du cachemire, des robes en mérinos (encore une fois avec des améthystes gainées et des bavoirs en macramé) et des tricots ultra-luxe.

Il y a eu une poignée de surprises, telles que les griffonnages d’un ami proche qui avait besoin d’une thérapie par l’art pendant la pandémie sont devenus la base d’imprimés de lotus colorés et d’appliqués sur des débardeurs et des pantalons en tricot. Et les robes de débardeur en cuir napa à dos nageur étaient plus faciles à porter et sans effort que certaines de ses robes-chemises en cuir à épingles ne l’ont été par le passé.

Les fourre-tout recouverts de franges, les sandales en liège et les plateformes en raphia réalisées en collaboration avec Robert Clergerie étaient également des ajouts alléchants à sa gamme d’accessoires convoités.

La mode peut changer, mais le style reste le même, un adage que Hearst semble avoir pris à cœur, tout comme ces pionnières éclectiques qu’elle recherche. Ça marche, dit-elle. Il y a peut-être des panneaux de location tout autour d’elle, mais les affaires dans sa boutique de Madison Avenue sont en hausse depuis 2019 : « Les gens veulent juste profiter. »