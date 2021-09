Gabriele Colangelo RTW Printemps 2022 – WWD

Gabriele Colangelo a livré une autre collection chic articulée sur une couture précise et des détails artisanaux, une combinaison qu’il transforme toujours en pièces portables avec une sensation de luxe.

Le regard: Des essentiels vestimentaires allégés imprégnés d’une âme astucieuse. Les éléments métalliques cerclés étaient recouverts de fins fils de cuir pour former un motif récurrent à la fois décoratif et fonctionnel dans la construction des blazers et des manteaux. Des bandes de cuir ont également été tissées de manière complexe pour créer des mailles pour les nuisettes et des motifs révélateurs pour les ourlets de pantalons ; les tissus plissés et surimprimés ont ajouté des effets sculpturaux aux hauts, aux pantalons et aux robes allongés tandis que des franges extra-longues jaillissaient des manches et des trenchs, invitant instantanément à virevolter.

Citation à noter : “Cette saison, je n’avais pas d’inspiration ou de référence artistique précise en tête, je voulais juste célébrer l’artisanat italien et la beauté des vêtements faits à la main”, a déclaré Colangelo.

Pièces clés : Hauts et pantalons en jacquard imprimés avec des effets de couleurs dégradés allant du chocolat à l’émeraude et traités pour créer de longues franges améliorant le mouvement; un manteau en cuir camel aux découpes géométriques soulignées de broderies délicates ; une robe débardeur texturée et plissée dans une couleur nude en peluche portée sur un pantalon assorti.

À emporter: Saison après saison, Colangelo continue de s’appuyer de manière cohérente sur son esthétique vestimentaire, qui ne génère peut-être pas de battage médiatique, mais qui est distinctive, ancrée et désirable.