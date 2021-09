Gabriella Karefa-Johnson Designs Weekend Max Mara Capsule – WWD

TOUS DANS LA FAMILLE: Le week-end de printemps, Max Mara s’est associé à la styliste et rédactrice new-yorkaise Gabriella Karefa-Johnson pour la nouvelle collection Signature intitulée “Family Affair”.

“Ma famille a été une inspiration durable et j’ai hérité de leur style amusant et ludique”, a déclaré Karefa-Johnson lors de la présentation de la gamme lors de la Fashion Week de Milan. Certes, elle a créé une collection joyeuse, avec des imprimés contrastés audacieux et colorés. Elle a exhorté les femmes à se sentir bien dans leur peau et à oser sortir des sentiers battus. « La mode offre la possibilité de s’évader et c’est une façon de s’amuser », a-t-elle soutenu.

Karefa-Johnson a revisité les imprimés des années 70, déformant les motifs en damier ou les motifs floraux surdimensionnés, également inspirés par l’artiste britannique Bridget Riley. Coup de projecteur sur les robes ou les combinaisons top et jupe, principalement en coton sergé, accessoirisées de foulards dans les mêmes imprimés et du sac Pasticcino signature de la marque en coton damier macramé.

“Ce fut une expérience tellement agréable et [the Max Mara fashion group] m’a donné tant de liberté. Je suis une passionnée de la mode et en aucun cas une créatrice, mais j’ai vraiment apprécié le processus », a-t-elle déclaré.

Gigi Hadid a photographié la campagne de la collection.

Karefa-Johnson est la dernière personnalité à collaborer avec Weekend Max Mara, qui avait précédemment dévoilé des capsules développées avec le top model Alek Wek ; l’illustrateur et artiste pop américain Donald Robertson ; Lucinda Chambers, ancienne directrice de la mode de British Vogue ; la créatrice de costumes oscarisée Gabriella Pescucci ; L’architecte d’intérieur américain Anthony Baratta et l’artiste américain Richard Saja se sont inspirés des courses historiques de Royal Ascot, entre autres.