Gabrielle envisage de se faire vacciner contre le Covid-19 pour craindre d’attraper à nouveau le virus ⋆ .

L’alun de la « chanteuse masquée » s’ouvre sur sa bataille contre le coronavirus, affirmant qu’elle était « alitée avec de graves maux de tête » pendant un mois pendant les vacances de Noël.

Gabrielle se sentait comme si elle avait un «râpe à fromage sur (son) cerveau» lorsqu’elle avait un coronavirus.

Le hitmaker «Out of Reach» a attrapé le virus juste avant Noël l’année dernière (20), la laissant «alitée» pendant plusieurs semaines, et il a fallu un certain temps avant qu’elle se sente de nouveau en pleine santé.

Elle a déclaré au magazine Closer: «C’est un virus horrible. J’étais alité avec de graves maux de tête, j’avais l’impression d’avoir une râpe à fromage sur le cerveau et aucun analgésique sur la planète ne semblait fonctionner.

«Mon cœur va à tous ceux qui ont dû être hospitalisés.»

«Je connais pas mal de gens qui sont tombés à peu près au même moment que moi et beaucoup d’entre eux se sont rétablis assez rapidement, mais je souffrais toujours.

«C’était mauvais, il a fallu environ un bon mois pour ne plus être alité.»

Et la chanteuse de 51 ans a admis qu’elle «se dépêcherait» de se faire vacciner pour éviter de tomber gravement malade à l’avenir, car elle sait à quel point le virus peut être grave.

Elle a ajouté: «Je vais très certainement recevoir le vaccin même si j’ai eu le virus à Noël, je sais que je peux toujours l’attraper – je n’ai tout simplement pas encore été appelée.»

«Je ferai partie de ces personnes qui se précipitent pour obtenir le vaccin et ne regardent pas en arrière parce que jusqu’à ce que vous ayez eu Covid… eh bien, c’est horrible.

Pendant ce temps, Gabrielle a admis que le premier lockdown au Royaume-Uni l’avait vu accumuler des kilos après être devenue une « patate de canapé absolue », mais elle a travaillé dur pour perdre 20 livres avant d’apparaître dans « Le chanteur masqué Royaume-Uni »

Elle a dit: «Comme beaucoup de gens, j’appréciais pleinement les bouteilles de boissons alcoolisées, je consommais trop de nourriture et j’étais une vraie pomme de terre de canapé.»

«J’avais pris trop de poids et il fallait que ça s’arrête. J’ai perdu 20 livres en septembre en préparation pour The Masked Singer – même si, avec le recul, j’aurais pu le garder parce que j’étais tellement caché sous le costume!

«Tout ce que j’ai fait pour perdre les kilos en trop, c’était de couper l’alcool et les plats à emporter et de les remplacer par de la bouillie le matin avec des myrtilles, puis des protéines et de la salade.»

«Je ne suis même pas vraiment allé marcher ou courir – c’était juste mon apport, donc cela montre le pouvoir de la nourriture.»

