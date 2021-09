Gabrielle Petito et Brian Laundrie Body Cam Video Sortie ⋆ .

in

La police de Moab, dans l’Utah, a publié des images d’une caméra corporelle d’un incident domestique présumé le 12 août au cours duquel Gabrielle Petito, 22 ans et son petit ami Brian Blanchisserie, 23 ans, a déclaré qu’ils s’étaient battus. En fin de compte, les officiers ont exprimé leur sympathie pour le couple mais leur ont demandé de se séparer pour la nuit, Laundrie se rendant à un hôtel et Petito prenant sa camionnette.

Petito a disparu lors du voyage de cross-country du couple. La blanchisserie ne révèle rien publiquement ; son avocat lui a recommandé de ne pas parler aux forces de l’ordre.

Comme indiqué précédemment, la police a déclaré que le couple était apparu sur leur radar lorsqu’un témoin a affirmé avoir vu Petito frapper la blanchisserie au bras. Les flics ont finalement déterminé sur la base de leurs déclarations qu’elle avait frappé son petit ami et qu’il lui avait attrapé le visage.

Comme on le voit dans la vidéo de la caméra corporelle, le couple a parlé séparément aux agents et semblait amical. Ni l’un ni l’autre n’a demandé l’arrestation de l’autre et aucun n’a décrit d’antécédents de violence physique.

Petito a déclaré que le différend résultait du refus de Laundrie de lui permettre d’entrer dans la camionnette que le couple conduisait et de Laundrie lui disant qu’elle devait se calmer. Petito a décrit son TOC, a déclaré que Laundrie la stressait et qu’elle deviendrait frustrée. Elle a dit qu’elle s’était excusée d’avoir été méchante avec lui.

“C’est une matinée difficile”, a-t-elle déclaré.

Laundrie a déclaré que Petito s’énervait parfois et que lorsqu’elle le faisait, il essayait de prendre ses distances avec elle. Il a dit qu’ils avaient eu des problèmes relationnels mineurs. Par exemple, ils ont indiqué qu’un différend impliquait de rester trop longtemps dans un café.

« Il y a beaucoup de petites choses, dit-il.

Laundrie a déclaré qu’il avait verrouillé la camionnette et s’était éloigné de Petito. Il a dit qu’il lui avait dit qu’ils devraient aller dans des directions différentes pendant qu’elle prenait une pause. Il a affirmé que Petito avait essayé de lui prendre les clés de la camionnette. Petito se balançait déjà quand il la repoussa, dit-il.

“Je ne suis pas devenu ouvertement physique”, a déclaré Laundrie sur l’enregistrement. “J’essaie juste de la tenir à distance et de ne pas me faire frapper.”

La famille de Petito basée à New York a signalé sa disparition le 11 septembre, presque un mois après l’enregistrement de la caméra corporelle. Ils ont déclaré aux autorités qu’ils avaient communiqué pour la dernière fois avec la jeune femme aujourd’hui disparue fin août. Laundrie était déjà rentré au domicile du couple à North Port, en Floride, avec la camionnette dans laquelle il voyageait le 1er septembre, ont déclaré des flics. La police a déclaré qu’il s’agissait d’une personne d’intérêt pour la disparition de Petito.

La famille de Petito et la police demandent à Laundrie de dire ce qui est arrivé à Petito. Steven Bertolino, un avocat de Laundrie, a déclaré au New York Times dans un communiqué qu’il avait recommandé à son client de ne pas parler aux enquêteurs car, selon son expérience, les partenaires intimes sont les premières personnes sur lesquelles les forces de l’ordre se concentrent dans des cas comme celui-ci.

“L’avertissement que” toute déclaration faite sera utilisée contre vous “est vrai, que mon client ait ou non quelque chose à voir avec la disparition de Mme Petito”, a-t-il écrit au Times.

Petito et Laundrie ont grandi ensemble à Long Island. Il a ensuite déménagé en Floride avec ses parents, et elle a déménagé en Floride pour le rejoindre.

