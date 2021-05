Gabrielle Union et Dwyane Wade apprennent à se “ rencontrer au milieu ” après l’échec des premiers mariages ⋆ .

L’actrice de “ Bring It On ” et son mari parlent de la clé de leur mariage réussi, affirmant qu’ils apprennent de leurs premiers mariages ratés à être “ plus collaboratifs et équitables ”.

Gabrielle Union et Dwyane Wade sont «collaboratifs» dans leur mariage car ils savent qu’aucun d’eux n’a réussi avec leurs premiers.

Le couple est ensemble depuis plus d’une décennie et marié depuis six ans, et a maintenant déclaré que leur romance fonctionne parce qu’ils ont appris à se soutenir mutuellement dans les différents aspects de leur vie.

Dans une interview conjointe avec le magazine People, Dwyane a déclaré: «Je voudrais dire que nous y avons travaillé. Il s’agit d’apprendre les uns les autres, d’apprendre ce qu’elle veut pour sa vie et pour sa carrière et d’essayer de soutenir toutes ces choses.

Gabrielle a ajouté: «Ce sont nos deux seconds mariages, et nous sommes très transparents à ce sujet. Nous ne l’avons pas bien fait, la première fois. Il existe un autre moyen: être plus collaboratif et équitable. Nous nous humilions, écoutons et nous nous rencontrons au milieu.

Dwyane a également révélé qu’il n’avait pas essayé de «changer» qui était Gabrielle tout au long de leur mariage, en plaisantant qu’il «savait quand se taire».

L’ancienne professionnelle du basket-ball a déclaré: «Elle avait une carrière et une vie avant notre rencontre et elle allait parfaitement bien. Ce n’est pas mon travail de changer qui elle est, c’est mon travail de faire partie de l’évolution. Dans ce partenariat, il y a des moments où je dois diriger, des moments où je dois prendre du recul et des moments où nous sommes côte à côte. Et je sais quand me taire!

Gabrielle a ensuite ajouté qu’elle se sentait «très forte et très soutenue», grâce à Dwyane.

Le “Être Mary Jane»La star a déclaré à People dans une interview conjointe:« Je me sens très forte et très soutenue. Souvent, j’ai l’impression que je pourrais tout perdre en défendant la bonne chose. Et il a dit: ‘Non, vous ne le ferez pas. Je t’ai eu.’ ”

