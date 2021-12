Gabrielle Union

*Gabrielle Union a été sélectionné pour jouer dans le remake LIVE de « Facts of Life » qui sera diffusé une seule nuit sur ABC.

Tel que rapporté par Urban Hollywood 411, l’événement « Live in Front of a Studio Audience » sera la vedette Jennifer Aniston comme Blair, Gabrielle Union comme Tootie, Allison Tolman comme Nathalie, Catherine Hahn comme Jo, et Ann Dowd jouera Mme Garrett, a annoncé ABC lundi.

« Je ne peux pas imaginer un meilleur groupe que Jennifer Aniston, Allison Tolman, Gabrielle Union, Kathryn Hahn et Ann Dowd, et j’ai hâte de me coiffer », a déclaré le producteur exécutif Jimmy Kimmel.

LIRE LA SUITE: La bataille de fertilité silencieuse de Gabrielle Union détaillée dans un nouveau livre; Regardez ses interviews à ce sujet ici

Mardi 7 décembre, le casting de #DiffrentStrokes rencontre un casting tout aussi incroyable pour #TheFactsOfLife ! Jennifer Aniston comme Blair, @ItsGabrielleU comme Tootie, Kathryn Hahn comme Jo, @Allison_Tolman comme Natalie & Ann Dowd comme Mme Garrett. #LiveInFrontOfAStudioAudience @ABCNetwork pic.twitter.com/yWf1hO7WCZ – Jimmy Kimmel (@jimmykimmel) 30 novembre 2021

« The Facts of Life », qui était un spin-off de « Diff’rent Strokes », et un épisode en direct de Diff’rent Strokes seront diffusés le même soir. Nous avons précédemment signalé que l’épisode de Diff’rent Strokes mettrait en vedette Kevin Hart dans le rôle d’Arnold, Damon Wayans dans celui de Willis, John Lithgow dans celui de M. Drummond et Dowd apparaîtra également dans l’épisode en direct de Diff’rent Strokes le même soir.

La présentation « Live devant un public de studio » de « Les faits de la vie » et « Diff’rent Strokes » sera diffusée le mardi 7 décembre de 21 h 30 à 22 h HE sur ABC.

Le spécial vient des producteurs exécutifs Norman Lear, Jimmy Kimmel, Brent Miller, Kerry Washington, Will Ferrell, Justin Théroux et Jim Burrows.

Les précédents épisodes de la franchise comprenaient des remakes de « All in the Family », « The Jeffersons » et « Good Times ».