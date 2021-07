Gabrielle Union lance un changement de coiffure courte pour des critiques élogieuses

Gabrielle Union profite au maximum de Hot Girl Summer, et elle a créé une nouvelle coupe de cheveux stimulante sur Instagram avec beaucoup de soutien de ses abonnés. Elle a montré la côtelette d’été dans son dernier article et a expliqué qu’elle avait de très bonnes raisons pour le nouveau look dramatique. “Alors, j’ai fait quelque chose”, a écrit Union. “Les films montrent toujours des femmes qui se coupent les cheveux quand tout est perdu, mais je voulais connaître le sentiment de faire un changement quand les choses sont en sauce. C’est différent et ça m’est étranger mais je [three black heart emojis] ce nouveau nouveau.”

Les célébrités d’Union ont sonné dans la section des commentaires, partageant leur amour pour son nouveau look audacieux. Tia Mowry et Tracee Ellis Ross ont posté des emojis enthousiastes, tandis que la star de Scandal Kerry Washington a écrit “STUNNING XOXOXO”. Yvonne Orji d’Insecure a écrit “Okayyy curls poppin !!” et Regina Hall a laissé trois émojis cardiaques dans la section commentaires. Ce fut une belle démonstration de soutien de la part de femmes noires éminentes de l’industrie du divertissement qui ne manquera pas de renforcer la confiance d’Union.

Cette manifestation de soutien semble d’autant plus importante après les problèmes d’Union dans les coulisses avant qu’elle ne soit licenciée en tant que juge d’America’s Got Talent en 2019. Union a révélé un certain racisme occasionnel auquel elle était confrontée, se faisant souvent dire que ses coiffures étaient “trop ​​​​noires”. Elle a partagé un montage photo des coiffures jugées inappropriées, montrant des queues de cheval hautes, des bobs émoussés et d’autres looks féroces. “Sans excuse moi. Soyez à l’aise et confiant avec vous-même”, a-t-elle écrit dans la légende. “Cela pourrait donner aux autres le fluuuxxx mais ne jamais cesser d’être vous. Vous pouvez briller selon vos propres termes. Et si vous avez quelque chose à dire ??‍Je ne prends pas de notes ancrées dans l’anti-noirceur. Je m’aime tel que je suis.”

Au cours des dernières années, Union a été félicitée pour s’être avancée et s’être défendue alors qu’elle subissait des mauvais traitements sur des plateaux de tournage à Hollywood, la plus grande tête d’affiche étant son passage sur America’s Got Talent. Cependant, après la récente réunion très attendue de Friends sur HBO Max, les spectateurs se sont demandé pourquoi elle n’était pas là après être apparue dans la saison 7. “Cette double conscience est ce qui me prépare à aller faire un épisode de Friends après avoir été sur City des anges”, a-t-elle déclaré dans une vidéo refaite surface, parlant de son temps sur le plateau et de la façon dont elle a été parlée toute la semaine.

“Oui, je suis un acteur … je n’ai pas eu à auditionner pour ce travail parce que je venais de participer à une émission à succès sur CBS”, a-t-elle ajouté. L’actrice a affirmé que l’équipe remettrait en question sa connaissance du tournage, même si elle s’était déjà fait un nom à Hollywood. Union n’a pas cessé de se défendre et de nombreux autres et spectateurs sont dans une ovation debout pour la soutenir.