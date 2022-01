Gabrielle Union parle de scènes inédites dans le film

18. La plupart des routines exécutées par les Toros et les Clovers comportaient des cascades considérées comme illégales dans les compétitions de lycée.

« Il y a des mouvements illégaux », a confirmé Reed dans une interview au HuffPost. « Il y a des mouvements collégiaux là-dedans qui ne sont pas des mouvements de lycée … qui seraient probablement disqualifiés. À l’époque, lorsque nous faisions le film, si l’une de ces choses se présentait, nous nous trompions du côté de ce qui fonctionne de façon spectaculaire ou ce qui a fonctionné le mieux pour nous visuellement. » C’est bon, c’est OK avec nous!

19. La fin du film a été un point de discorde parmi les cinéastes, car il y avait un fossé quant à savoir quelle équipe de supporters devrait remporter les championnats nationaux. Alerte spoiler : les Trèfles remporteraient le trophée.

« Je me souviens qu’il y avait eu tout un débat sur qui allait gagner, et il y avait des gens dans le mix qui se disaient : ‘Eh bien, Kirsten est en tête, les Toros doivent gagner' », a rappelé Reed à MTV. « Eh bien, non, ce n’est pas l’histoire … ils ont fait un travail incroyable. Mais ils sont arrivés en deuxième position derrière l’autre équipe, et ce fut une leçon de vie pour elle. »