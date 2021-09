Gabrielle Union raconte que Dwyane Wade a eu un enfant avec une autre femme avant de se marier

Gabrielle Union s’ouvre pour la première fois publiquement sur le fait qu’elle a été “dévastée” en apprenant que son mari Dwyane Wade a eu un bébé avec une autre femme en 2013 alors qu’ils étaient en pause dans leur relation. L’actrice écrit sur la période difficile de sa vie dans ses nouveaux mémoires You Got Anything Stronger, révélant comment elle a été “brisée en morceaux” lorsque l’athlète a engendré son fils Xavier, 7 ans. (Wade est également papa de Zaïre, 19 ans et de Zaya, 14 ans et tuteur de son neveu, Dahveon, 19 ans.)

“Il va sans dire que nous n’étions pas dans une bonne position dans notre relation au moment de la conception de cet enfant. Mais nous étions dans une bien meilleure position quand il m’a finalement parlé de la grossesse”, a écrit Union, selon Entertainment Tonight. . “Dire que j’ai été dévasté, c’est choisir un mot sur une étagère basse pour plus de commodité. Il y a des gens – des étrangers que je ne rencontrerai jamais – qui ont été contrariés que je n’aie jamais parlé de ce traumatisme. Je n’ai pas eu de mots, et même après des quantités incalculables de thérapies, je ne suis pas sûr de les avoir maintenant. Mais la vérité compte.”

Union et Wade se marieraient en 2014, essayant plus tard d’avoir leurs propres enfants. Après qu’Union ait connu un certain nombre de fausses couches, les deux ont continué à accueillir leur fille Kaavia par l’intermédiaire d’une mère porteuse, une idée qui a d’abord rempli l’actrice de Bring It On de « rage instantanée instantanée » lorsque son mari l’a suggéré. ” Il m’a regardé dans les yeux. ” Autant que nous voulons ce bébé, je te veux “, dit-il lentement. ” Nous avons trop perdu dans notre relation pour que je sois d’accord pour t’encourager à faire une autre chose votre corps et votre âme », se souvient Union.

À l’époque, Union a estimé que les paroles de son mari étaient “un constat d’échec” au lieu de venir d’un lieu d’amour. Quel était le taux en vigueur pour les âmes ? Que valait la mienne, de toute façon ? elle a demandé. “L’expérience de Dwyane ayant un bébé si facilement alors que j’étais incapable de laisser mon âme non seulement brisée en morceaux, mais brisée en une fine poussière dispersée dans le vent.”

Le couple est depuis revenu dans un bon endroit avec toute la famille, célébrant son septième anniversaire de mariage le mois dernier. “Chaque jour, il avait travaillé pour être pardonné, et j’avais choisi de l’aimer et de lui pardonner”, a expliqué Union. “Et une partie de ce voyage pour faire la paix avec notre amour, c’est aussi faire la paix avec nous-mêmes.”