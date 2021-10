Gabrielle Union rêvait autrefois d’être une renarde vidéo, avec une connexion Tupac

Gabrielle Union est une femme de premier plan depuis un certain temps. La star de Being Mary Jane a commencé à jouer dans la vingtaine dans une série de sitcoms populaires des années 90 en tant que guest star avant son rôle de premier plan dans la comédie culte culte de 1999 Bring It On. Depuis lors, Union est restée l’une des actrices les plus demandées à Hollywood. Mais avant qu’Union ne prenne de l’importance au cinéma et à la télévision, elle avait les yeux rivés sur une autre forme de divertissement : les vidéoclips.

Union a récemment révélé qu’elle rêvait d’être une renarde vidéo à l’époque où les modèles vidéo étaient la chose la plus chaude. The Jasmine Brand rapporte une récente interview dans laquelle Union a annoncé son travail dans une agence de talents dans le but de l’aider à payer ses frais de scolarité. Pendant son séjour, elle a été approchée par des agents pour être prise en tant que cliente.

« Alors j’ai obtenu ce stage lors de ma dernière année d’école, et j’étais comme le professeur de bureau, l’aide ou autre, et je travaillais dans le département des enfants », a-t-elle déclaré. « Donc nous travaillions avec Hayden Panetierre et Jessica Biel et Shane West et tous ces jeunes enfants acteurs. Je parlais à leurs parents et managers et ainsi de suite, et quand mon stage s’est terminé, ils se sont dit : « Considéreriez-vous un jour être notre client et nous vous représentant. » Agir ne lui avait pas traversé l’esprit.

« Souvenez-vous, j’avais une si faible estime de moi, je voulais tellement être une vidéo h ** », a déclaré Union. « C’est tout ce que je voulais. Je ne voulais pas être dans des films, je ne voulais pas être dans des publicités, je voulais être la vidéo choisie h **. » Mais Union dit qu’elle n’avait pas le type de corps pour lequel les renardes de l’époque étaient connues. « Eh bien, c’est comme ça qu’on les appelait à l’époque, maintenant ce sont des ‘renardes vidéo’, des ‘modèles IG’, ouais. Mais je voulais être comme une salope chaude, sauf que je manquais de tout l’équipement nécessaire comme de gros seins ou un a **. Ce n’était pas vraiment le look souhaité à l’époque », a-t-elle expliqué.

Elle a fini par tenter sa chance pour auditionner pour l’un des clips de Tupac. « J’étais littéralement en train d’auditionner pour la vidéo ‘California Love’ avec Tupac et 20 de ses amis les plus proches », a-t-elle ajouté.