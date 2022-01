Gabrielle Union s’est ouverte dans une nouvelle vidéo TikTok sur une expérience malheureuse qu’elle a eue lors de la réalisation de la comédie classique pour adolescents Bring It On, qui mettait en vedette Kirsten Dunst et Eliza Dushku. Dans la vidéo, Union explique qu’il y avait des images supplémentaires des Clovers, l’équipe de pom-pom girls noires, qui ont été spécialement conçues pour la bande-annonce afin que leur implication semble plus importante qu’elle ne l’était en réalité dans le film.

« Nous avons tourné ces extraits que vous voyez ici après la fin du film, car une fois que le public test a vu le film, ils voulaient plus des trèfles », a expliqué Union. « Nous avons donc tourné ceux-ci uniquement pour la bande-annonce, pas pour le film, pour faire croire aux gens que nous étions plus dans le film que nous ne l’étions. La fin. »

Union a parlé de son rôle de premier plan en septembre lors de son apparition sur Good Morning America pour promouvoir son livre You Got Anything Stronger ?. Fondamentalement, si elle pouvait tout recommencer, elle changerait la façon dont elle dépeint Isis. Comme elle l’a expliqué, elle a eu l’impression que c’était une « erreur » de ne pas dépeindre Isis comme un personnage pleinement développé avec un large éventail d’émotions. Union a déclaré qu’elle ressentait le besoin d’exprimer Isis d’une certaine manière afin que le personnage puisse être acceptable pour le grand public.

« Je pense que c’était une erreur », a déclaré Union. « On m’a donné toute la gamme pour faire tout ce que je voulais avec Isis dans Bring It On, et j’ai choisi la respectabilité et d’être chic et de prendre la grande route, parce que j’avais l’impression que cela la rendrait appropriée – le bon type de fille noire. » Elle a poursuivi: « Les filles noires ne sont pas autorisées à être en colère. Certainement pas de manière démonstrative en colère, et je l’ai muselée. » Si elle devait à nouveau se mettre à la place d’Isis, Union ferait les choses différemment. Elle a déclaré sur GMA qu’elle souhaiterait présenter Isis sous un jour plus développé. L’acteur a également ajouté qu’elle n’aurait aucun problème à effectuer ces changements, d’autant plus que le personnage était toujours présenté comme le méchant malgré la façon dont Union l’avait « muselée ».

« Je lui aurais laissé toute son humanité, et une partie du fait d’être un être humain à part entière est la capacité d’exprimer sa rage lorsqu’on lui fait du mal », a déclaré Union. « Lorsque vous ne vous autorisez pas vraiment toute votre gamme d’émotions et que vous musellez vos propres émotions, cela permet aux gens de penser: » Peut-être que ce que j’ai fait n’était pas si mal. » Je lui aurais donné toute la colère. » Bring It On est sorti en 2000. Le film a suivi les Toros, dirigés par Dunst’s Torrance, alors qu’ils tentaient de créer une nouvelle routine de cheerleading gagnante après avoir découvert que leur ancien capitaine avait volé des mouvements aux Clovers, dirigés par Union’s Isis. Le célèbre film de cheerleading est apprécié à ce jour et a donné naissance à cinq suites, dont la dernière est sortie en 2017.