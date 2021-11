Gabrielle Union révèle son guide des cadeaux de vacances Amazon Small Business

Avant le livestream Amazon de Gabrielle avec Drew Barrymore ce mercredi, E! a eu la chance de rattraper Gabrielle pour en savoir plus sur son guide de cadeaux et tous ses conseils pour offrir des cadeaux pour la période des Fêtes.

E ! : Quels sont vos produits préférés de votre guide cadeaux et pourquoi les avez-vous choisis ?

GU : Je pense que parce que nous avons tous été confinés, essayant de comprendre à quoi ressemblaient les soins personnels dans notre nouvelle réalité et que nous devions devenir des esthéticiennes de salle de bain, des masseuses, des baristas dans notre propre maison, je voulais me pencher sur des choses un peu un peu plus organique dans ma vie et où j’en suis et les choses que j’ai découvertes sur Amazon.

L’argile détoxifiante pour le teint vous aide vraiment à vivre car nous ne mangeons probablement pas tous les choses que nous sommes censés manger, ce qui va affecter la peau et tout notre corps. J’aime aussi Bkr. Transporter autour d’un gallon d’eau n’est pas toujours mignon. De plus, ils ont ces petits brillants à lèvres végétaliens supplémentaires qui se fixent à la bouteille.