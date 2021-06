Gabrielle Union sur demander de l’aide, ne pas prendre de désordre et le Ford Maverick 2022 ⋆ 10z viral

Camion Gabrielle Union / Ford Maverick

Gabrielle Union fait tout. En tant qu’actrice, mère, entrepreneure, auteur, et elle tue sur Tik-Tok. C’est quelqu’un qui continue de montrer au monde comment vivre la vie à ses conditions. Nous avons discuté avec la pionnière alors qu’elle était sur le tournage de son prochain film et se préparait pour le lancement de son prochain projet, une collaboration avec Ford pour le tout nouveau 2022 Ford Maverick – le camion hybride pour ceux qui n’ont jamais su qu’ils voulaient un camion.

Nous voulions savoir comment Gabrielle a réussi à équilibrer tout cela, ce qu’elle fait pour prendre soin d’elle-même et quels nouveaux objectifs elle s’est fixée à ce stade de sa carrière.

Jill : Alors avant tout, Gabrielle, j’espère que vous avez rendu son toboggan au bébé (sa fille Kaavia James).

Gabrielle : [laughs] On l’a fait, on l’a fait, elle l’a récupéré comme le lendemain, ou deux jours plus tard. Elle avait chaud. Nous roulions. Je veux dire, je me sens mal. Elle s’est endormie, vous savez, a eu une glissade, s’est réveillée, pas de glissade. Elle avait chaud. Et elle crie aux gens qui l’ont emmené à travers la clôture. Elle est hilarante.

Jill : C’était le meilleur. J’aime regarder votre relation avec elle et votre autre fille et vos enfants. Et je pense que cela est lié au fait d’être un franc-tireur. Vous maîtrisez tellement de choses différentes. Alors, comment arrivez-vous à tout garder ensemble ?

Gabrielle : Aider. Beaucoup d’aide. Notre village est immense. Pendant la pandémie, nous avons déménagé ma mère, et ma mère a adopté trois enfants, puis ma nièce, alors nous avons déménagé toute cette famille à LA. Nous avons déménagé la mère de D à LA. Ma petite sœur a emménagé avec nous pour aider Kaav. Donc, comme, c’est juste que nous avons beaucoup de choses à faire, donc nous devons avoir beaucoup d’aide.

Et j’avais l’habitude de me sentir mal à ce sujet. Mais, tu sais, quand les gens t’appellent comme, oh tu es une super-femme, tu as tout. Et tu te dis — suis-je censé parler de toute l’aide que j’ai ?

Et la réalité est que vous ne pouvez pas tout faire sans aide ; qu’il s’agisse d’aide familiale ou d’aide rémunérée, vous devez le faire. Et j’ai réalisé, comme mes parents, vous savez, qu’ils travaillaient tous les deux à temps plein, des heures supplémentaires et que nous étions avec nos grands-parents et d’autres membres de la famille. Et il n’y a jamais eu de honte impliquée. J’ai donc retiré la culpabilité et la honte que je dis fièrement, je n’ai aucune partie de cette vie sans le village.

Jill : Incroyable. Donc, le Maverick est un hybride, une sorte d’hybride, comme vous et votre style de vie et votre famille et mélangeant toutes ces choses. Donc, étant donné que c’est quelque chose par lequel vous vivez, qu’est-ce qui vous a attiré dans ce projet et le Ford Maverick ?

Gabrielle : Plus précisément, le prix – moins de 20 000 $. Nous sommes une famille Ford depuis un certain temps maintenant, que ce soit moi qui ai préparé un Bronco vintage ’74 pour D l’année dernière pour la fête des pères, ou notre F150 que nous avons, que – nous l’appelons “l’été où nous sommes tous allés à la campagne, ” a beaucoup écouté Blake Shelton – mais nous sommes une famille Ford depuis un certain temps.

Mais quand j’ai entendu parler du Maverick et du prix – nous avons un grand village, et nous sommes des faiseurs et des créateurs et des fabricants de choses, et nous avons beaucoup de choses à faire en une journée. Et nous ne sommes pas toujours super propres dans la voiture. Donc, avoir une voiture qui peut s’adapter à chacun d’entre nous, que vous pouvez emporter partout, de la plage au talonnage, que nous sommes d’énormes talonneurs, alors quand tout se relèvera et craquera, nous prendrons le Maverick pour aller au Jeux de béliers et hayon là-bas, ce sera nous, ne vous inquiétez pas.

Mais, oui, juste avoir une voiture qui fonctionne pour notre famille et qui est abordable, c’est en fait le camion le plus abordable, et c’est un hybride. Je veux dire, allez, comment tu refuses ça ?

2022 Ford Maverick

Jill : Vous ne le faites pas, apparemment, clairement. Alors, avec tant de choses qui se passent, comment décidez-vous à quoi vous allez dire non ? Parce qu’il y a probablement des moments où tout semble fantastique, mais vous avez une famille à laquelle vous consacrer et d’autres projets. Alors, comment décidez-vous de ce qui n’est pas pour maintenant?

Gabrielle : Oh, pour n’importe quel projet, s’il perturbe ou impacte négativement ma joie, ma pièce ou ma grâce, ce n’est pas pour moi. Et la morale et les valeurs de l’entreprise doivent être alignées sur les miennes. Et c’est à peu près tout. Donc, si quelque chose me tient à cœur, je me lance, mais nous faisons preuve de diligence raisonnable. Heureusement, nous sommes une famille Ford depuis un certain temps, donc l’entreprise ne nous a pas fait de mal. Mais, oui, quand vous pensez au marketing et à toutes les personnes qui mettront en place la campagne, tout doit être correct. Je ne veux pas me stresser inutilement pour quelque chose qui devrait me faire du bien. Donc je veux que ça se sente bien et qu’il soit bon de haut en bas.

Jill : Alors en parlant de se sentir bien avec un emploi du temps aussi chargé, comment prenez-vous soin de vous ?

Gabrielle : Oh mon Dieu, je le prends. Parfois, l’emploi du temps n’a pas le temps pour moi de juste respirer ; Je viens de le prendre, tu sais? Et je dois espérer que de la même manière que j’accorde la grâce à d’autres personnes lorsque la vie arrive, je dois simplement espérer que les gens accordent cette même grâce.

Parce qu’il ne sert à rien que je me présente quelque part, que ce soit en personne ou virtuellement quand je suis juste – je ne l’ai pas. Et je dirai, yo, je ne l’ai pas. Je ne l’ai pas aujourd’hui. Et j’ai besoin de temps pour réfléchir ; J’ai besoin de temps pour organiser mes pensées, j’ai besoin de temps pour méditer, j’ai besoin de temps pour me parler, j’ai besoin de temps pour m’asseoir sur les toilettes parfois, comme, donnez-moi juste une minute.

Alors je ne suis pas timide ; Je ne me sens pas coupable de prendre ce temps pour moi. Parfois, c’est un bain et un masque facial. Parfois, c’est un grand verre de Chenin blanc super frais. Parfois c’est une randonnée, et parfois c’est juste jouer avec mes chiens.

Vous devez prendre ce temps. Sinon, à quoi bon vivre le rêve si cela ressemble à un cauchemar ?

Jill : C’est tout à fait vrai. Alors, avec tout ce que vous avez accompli, quel objectif avez-vous pour vous-même dans cette prochaine phase de la vie et auquel vous n’aviez peut-être pas pensé lorsque vous aviez la vingtaine ?

Gabrielle : Oh mince. [laughs] Essayer de penser à ce qui ne s’est pas passé, et à quoi d’autre reste-t-il ? Je veux dire – c’est aléatoire – mais je n’ai jamais fait de film d’horreur, donc je recherche activement un film d’horreur plus cérébral, capiteux et capiteux. C’est quelque chose que je n’ai jamais fait, je n’ai jamais vraiment été là-dedans. Jamais un mordu d’horreur. C’est donc une des choses que je recherche activement.

Jill : Impressionnant.

Gabrielle : Oui. Horreur. [laughs] Si je peux trouver le prochain Get Out, je vais l’essayer.

Jill : Eh bien, j’ai juste une autre question. Je veux savoir s’il y avait un trait que vous pourriez vous assurer qu’il soit inculqué à vos enfants, quel serait-il ?

Gabrielle : Je veux dire, Dieu merci. Kaav vous a donné un extrait aujourd’hui de la diapositive. Mais ce n’est pas pour prendre n’importe quelle merde. Vous connaissez? Ce n’est pas qui nous sommes. Ne commencez pas aucun ne sera aucun. Je veux élever nos enfants pour qu’ils s’expriment toujours, qu’ils soient des leaders, pas des suiveurs. Et vous vous battez pour l’outsider. Vous êtes la personne qui devrait parler. Peu m’importe à quel point c’est inconfortable. C’est qui nous sommes. Et nous vous soutiendrons toujours, surtout lorsque la route est la plus dangereuse pour faire ce qu’il faut.

Mais c’est ce qu’ils sont. Par exemple, n’hésitez pas à utiliser votre voix. Et Dieu merci, ils ne le sont pas. Comme regarder Zaya parler à Michelle Obama – et évidemment, nous étions comme dans l’embrasure de la porte, je hurlais, j’étais comme, oh, c’est mon moment Mama June, où je suis comme – oh mon Dieu, elle frappe tous les points , oh mon Dieu, elle a cette conversation avec Michelle Obama de tout le monde et la tue.

Alors heureusement, ils le sont. Ils sont juste. J’ai donc de la chance de cette façon. Mais nous donnons l’exemple. Je ne demanderai donc jamais à nos enfants de présenter un trait avec lequel nous ne sommes pas prêts à vivre tous les jours.