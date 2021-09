Gabrielle Union sur Dwyane Wade père d’un enfant avec une autre femme

Gabrielle, qui avait précédemment révélé son diagnostic d’adénomyose, a expliqué qu’elle et Dwayne essayaient d’avoir leur propre bébé à l’époque. Mais son chemin vers la maternité n’a pas été une mince affaire.

Alors que Gabrielle luttait pour tomber enceinte, elle a déclaré que Dwyane lui avait dit: “Autant nous voulons ce bébé, je te veux … Nous avons trop perdu dans notre relation pour que je sois d’accord pour t’encourager à en faire une de plus chose à ton corps et à ton âme.”

“L’expérience de Dwyane ayant un bébé si facilement – alors que je n’en étais pas capable – a laissé mon âme non seulement brisée en morceaux, mais brisée en une fine poussière dispersée dans le vent”, se souvient-elle. “Nous avons rassemblé ce que nous pouvions pour me transformer lentement en quelque chose de nouveau. Il n’y avait aucun moyen de dissimuler l’endroit où j’avais été recollé.”

Elle se souvenait avoir pensé : « Cette femme est un tel échec. Et elle a le culot d’être vieille. Et elle a le culot d’avoir un mari plus jeune. Et elle a le culot de rester avec un gars qui a eu un enfant avec quelqu’un d’autre. “

La star de LA’s Finest a admis que ses “sentiments ne provenaient pas d’un endroit sain” pendant cette période.