Bakari est rejointe par l’actrice et auteure Gabrielle Union pour parler de “ne pas équilibrer” sa vie et de vivre avec la grâce à la place (3:08), les difficultés qui accompagnent le fait d’élever ses enfants aux yeux du public (8:44), et ce qu’elle appris en écrivant son deuxième mémoire, You Got Anything Stronger? (13:46).

Hôte : Bakari Sellers

Invitée : Gabrielle Union

Producteur exécutif : Jarrod Loadholt

Producteur : Kaya McMullen

