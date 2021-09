Gabrielle Union sur l’utilisation de «l’honnêteté radicale» pour raconter son histoire .

Gabrielle Union utilisant «l’honnêteté radicale» dans son nouveau livre, qui combine des histoires légères et animées avec des chapitres traitant de son rétablissement après une agression sexuelle, des rencontres racistes et des problèmes de santé mentale.

L’acteur dit qu’elle “n’a rien laissé de côté” pour le déjà sorti “You Got Anything Stronger?”, qui adopte le même ton décontracté de son best-seller du New York Times 2017, “Nous allons avoir besoin de plus de vin”, mais également s’attaquer directement aux problèmes difficiles.

“Je suis un grand partisan de mettre en avant votre vulnérabilité parce que c’est vraiment votre salut et absolument votre superpuissance”, a déclaré Union lors d’une récente interview.

Elle a été agréablement surprise par la réaction à la sortie du premier chapitre du livre la semaine dernière dans le magazine Time. Dans “La vérité sur mon parcours de maternité de substitution”, Union écrit ouvertement sur les barrières physiques et les pressions émotionnelles sur elle pour accoucher, les chagrins et la douleur de la FIV et ses expériences avec une mère porteuse.

Union dit qu’elle avait initialement peur de regarder la réponse en ligne.

Puis les SMS de ses amis ont commencé à arriver. Elle a commencé à lire les commentaires.

«Je pense que nous voulons quelque chose de certaines personnes sous les projecteurs. Et l’honnêteté est le plus petit des minimums. Et je voulais pouvoir offrir ça.

Cela inclut de donner des conseils sur un sujet qui lui est fréquemment demandé : ses expériences d’amour et de vie avec sa belle-fille transgenre.

« C’était tellement important d’écrire un peu sur le voyage de Zaya et le fait que nous n’avions pas toutes les réponses. Nous n’avions aucune réponse, mais nous devions trouver une solution car ne pas la soutenir, ne pas être là au mieux de nos capacités et créer le plus grand village, le plus beau et le plus paisible sanctuaire pour elle n’était tout simplement pas une option.

Les sections plus légères incluent des aventures avec des amis et la famille, comme monter sur un char de la fierté sur le thème « Bring It On » ou danser avec Bruno Mars lors d’une fête. D’autres sont des histoires qu’elle n’aurait jamais pensé partager publiquement, comme « prendre des ex-laxistes et boire de l’alcool noir et aller dans un club de strip-tease. … C’est juste une histoire drôle.

Ceux-ci sont mélangés avec des chapitres sur des sujets plus sérieux, comme les expériences d’Union avec le vieillissement, la différence d’âge entre son mari Dwayne Wade, la fertilité et ses descriptions de la « dépression sombre » de la périménopause qui lui a amené des pensées suicidaires.

Son thérapeute et son médecin l’ont aidée à réaliser que les pensées nocives étaient dues à un «changement hormonal massif», dit-elle.

“Il y a une raison physiologique”, dit Union. « Ce n’est pas un défaut de caractère. Il n’y a aucun blâme à vos pieds.

Union dit qu’elle espère aider les autres en partageant ces intimités avec les lecteurs.

« Quand les gens peuvent vous entendre parler ou lire votre vérité et qu’ils peuvent se voir ou se voir dans ce que vous dites, cela engendre une communauté parce qu’ils savent qu’ils ne sont pas seuls. »

Vers la fin du livre, Union écrit sur le traitement et la représentation des Noirs dans le show-business, son personnage dans “Bring It On”, l’utilisation du blackface dans la comédie, la violence contre les Noirs dans la couverture médiatique et l’appropriation culturelle de la beauté noire.

Son différend avec NBC au sujet d’allégations de racisme dans l’émission “America’s Got Talent” a été réglé légalement en 2020 et n’est pas abordé dans “You Got Anything Stronger?”

En ce qui concerne le titre, Union voulait garder la même ambiance décontractée de discussion avec des amis que “Nous allons avoir besoin de plus de vin”.

“Nous sommes toujours là, en train de prendre un cocktail – vous pourriez avoir besoin de quelque chose d’un peu plus fort, pour ce que nous allons couvrir dans celui-ci”, dit-elle.

“Aussi pour nous rappeler que vous êtes la chose qui est la plus forte.”

