Gabriels-Lara ce samedi pour la ceinture des poids lourds légers WBA

Hanna Gabriels reviendra sur le ring cette semaine dans son Costa Rica natal pour affronter Martha Lara pour le championnat des poids lourds légers de la World Boxing Association (WBA). L’Amérique centrale se heurtera au Mexicain pour la ceinture vacante au Fiesta Casino, à San José, dans ce qui est un grand combat entre deux guerriers du ring.

La confrontation signifiera une grande opportunité pour les deux combattants, qui cherchent à s’élever dans la boxe mondiale et l’obtention de la ceinture noire et or est un énorme pas vers cet objectif.

Gabriels, qui est champion des super poids welters du corps pionnier, cherchera ce nouveau défi dans sa carrière. La tica montera sur le ring pour la première fois depuis 2019 en raison de la pause due à la pandémie.

À la barre, il aura Lara, une féroce combattante qui arrive affamée de surprendre et qui a le cœur mexicain nécessaire à ce type d’engagement.

Le combattant local a un record de 20 victoires, 2 défaites, 1 match nul et 11 KO, tandis que Lara a 11 victoires, 9 revers et 6 KO.