Gaby Deck revient au Real Madrid : que va-t-il apporter ?

C’était l’une des nouvelles les plus pertinentes sur le marché de la NBA ces derniers jours, notamment en ce qui concerne les fans de basket européens qui partagent un goût pour la meilleure ligue de basket de la planète. Pont Gabriel abandonné la dynamique de Le tonnerre d’Oklahoma City et est allé à la NBA Free Agency.

Cependant, la décision de la franchise d’Oklahoma de ne pas avoir l’Argentin et de faire de la place dans sa liste pour les nouveaux visages qui pourraient rejoindre l’équipe ne laissait pas penser que ce serait d’avoir une autre opportunité en NBA.

Après tout, si vous ne gagnez pas de minutes pour l’une des pires équipes de la ligue, il reste peu d’espoir. Les seuls qui brillaient de leur propre lumière résidaient dans un retour au vieux continent et c’est arrivé.

Une signature au top

A défaut de recrutement officiel, selon la majorité des médias sportifs de notre pays, la signature de Gabriel Deck par le Real Madrid Il a été clôturé par un accord qui lie les deux entités pour cette demi-saison et 2 autres.

Gaby Deck a quitté le Real Madrid en attendant une opportunité dans la meilleure ligue du monde car sa performance était vraiment remarquable. Un attaquant formé pour contribuer à de nombreuses facettes du jeu, mais pas pour atteindre des scores stellaires et franchir les barrières de notation extraterrestres.

Cependant, dans la clé du Real Madrid, l’arrivée de Deck n’a que des lectures positives. La boîte blanche aurait à nouveau un joueur qui défend comme personne d’autre, profite des tirs francs, aide au rebond et comprend les systèmes de Pablo Laso et de l’ensemble de son staff technique compte tenu de sa longue expérience au WiZink Center. Un renfort de luxe pour continuer à se battre pour la Ligue Endesa, l’Euroligue et le reste des titres nationaux.