L’actrice et présentatrice Maria Gabriela Espino, ou mieux connue sous le nom de Gaby Espino, est depuis longtemps l’un des visages les plus aimés et admirés de la télévision et du divertissement latino-américains.

La Vénézuélienne de 43 ans s’est distinguée par son charisme, son style et sa beauté dans le cœur de ses followers, qui, à travers leurs réseaux sociaux, connaissent la vie de l’actrice, en plus de savoir quels sont ses trucs de beauté et de chemin vous prenez soin de votre peau.

De la main de la marque #1 easy care recommandée par les dermatologues, Neutrogena, et de son ambassadrice, la présentatrice Gaby Espino qui est une adepte fidèle de leurs produits pour maintenir un teint sain, hydraté et protégé au quotidien, nous avons souhaité en savoir plus sur la nouvelle collection de Neutrogena appelée Rapid Firming, qui se concentre sur la préservation de l’élasticité naturelle et du collagène de la peau en seulement quatre semaines.

Gaby Espino utilise la gamme Rapid Firming de Neutrogena

A travers son compte Instagram, Gaby Espino partage avec ses plus de 11,2 millions de followers son quotidien et les produits qui l’accompagnent à chaque instant pour maintenir un mode de vie sain. A travers des photographies, l’actrice a été captivée par la marque Neutrogena, c’est pourquoi, avec le nouveau lancement de la collection Rapid Firming, on s’interroge sur les attentes et les réalités de la ligne, pour montrer une peau visiblement plus jeune. Ensuite, nous vous montrons les trois nouveaux produits

Conçue et recommandée pour tous les types de peau et tous les âges, la gamme Rapid Firming est parfaite pour commencer à tout âge, pour aider à maintenir la fermeté de la peau, préserver et activer le collagène naturel. De plus, il s’agit d’une collection pour les personnes qui commencent à prendre soin de la santé de leur peau et qui lui apportent un « bonus » supplémentaire, en plus de l’utilisation obligatoire d’un écran solaire et d’une bonne hydratation.

Les trois produits proposent une formule avancée utilisant les bienfaits du collagène et des peptides, ce qui pour l’actrice est essentiel, car avec le temps, le corps ne produit pas la même quantité de collagène et la peau tombe au fil des années.

Bien que la base fondamentale des produits soit le collagène, Gaby Espino recommande de commencer à prendre soin de sa peau dès le plus jeune âge, avec des soins préventifs comme la collection Rapid Firming, pour bien nourrir et hydrater la peau. De plus, ce sont des produits qui s’adaptent à tout type de teint, qu’il soit gras, sec ou mixte, et qui sont absorbés rapidement et correctement, sans laisser de sensation d’humidité, avec la possibilité de les utiliser de jour comme de nuit.

L’ambassadeur Neutrogena, souligne que le produit pour les yeux, Rapid Firming Peptide Multi-Action Eye Cream, a une consistance très légère et la formule est assez prudente avec la zone autour des yeux, sans générer aucun type de contre-indications dans cette zone, comme le rouge yeux, irritation ou trouble de la vision.

Mode d’utilisation

Gaby Espino n’utilise la collection complète que pour tester l’efficacité des produits, car pour elle, il est essentiel de prendre soin de la fermeté de la peau, y compris la zone du cou et du décolleté. Pour cette raison, au cours des quatre semaines, elle a pu voir les changements dans sa peau, la sentir plus « attachée » et plus ferme à son corps, tout en étant nourrie et hydratée. Mais comment Gaby Espino applique-t-elle cette ligne ?

1. Sérum Triple Lift Raffermissant Rapide au Collagène

Pour commencer, Gaby Espino recommande d’appliquer ce sérum léger d’abord sur tout le visage, en prenant soin du contour des yeux, en prenant toujours soin de traiter le cou et le décolleté. Ce produit fournit une combinaison de collagène de poids moléculaire réduit, d’un acide aminé et d’un sucre aminé à la surface de la peau et qui renouvelle l’apparence de celle-ci.

Prix ​​: $$ 29,99 x 1 Fl Oz po Neutrogena®

Sérum visage triple lifting collagène raffermissant rapide US $ 26.91 in Amazon

Sérum visage triple lift au collagène raffermissant rapide 29,97 $ en Walmart

2. Crème Raffermissante Peptide Contour Lift Rapide

L’étape suivante qu’elle recommande est d’appliquer la crème sur tout le visage, en quantité importante, suffisante pour couvrir tout le visage, sans oublier le cou et le décolleté. Cette crème est assez hydratante, dotée d’une technologie anti-âge micro-peptide, pour aider à renouveler la peau lorsqu’elle manque de collagène et d’élastine. Il est remarquablement absorbé.

Prix ​​: $$ 29,99 x 1,7 oz po Neutrogena®

Crème Lifting Contour Peptide Raffermissant Rapide US $ 29.97 in Amazon

Crème Raffermissante Peptide Contour Lift Rapide 27,99 $ chez Walmart

3. Crème pour les yeux multi-actions raffermissante rapide aux peptides

Enfin, le soin complet de la nouvelle collection dispose d’une crème contour des yeux. Pour Gaby Espino, il est essentiel de prendre soin de cette zone, elle l’utilise donc comme la dernière étape de sa routine de jour et de nuit. Appliquez soigneusement sans toucher les yeux pour éviter toute gêne et laissez bien sécher le produit. Il s’agit d’une crème légère qui contient un mélange de peptides pour lutter contre les cernes sous les yeux, réduit les poches et augmente la luminosité de la zone.

De plus, comme étape finale de la routine quotidienne, elle recommande de prendre le temps de laisser sécher tous les produits, sans oublier la crème solaire, nécessaire pour compléter, soigner et obtenir une peau lumineuse, sans imperfections et bien-être. soigné. .

Enfin, Gaby Espino assure qu’elle a utilisé la collection et qu’elle s’est ensuite maquillée sans remarquer aucun changement dans son maquillage. Au contraire, cela garantit que c’est beaucoup mieux, puisque la peau a reçu une préparation préalable et adéquate.

Prix ​​: $$ 29,99 x 0,5 Fl Oz po Neutrogena®

Crème pour les yeux multi-actions raffermissante rapide aux peptides US $ 26.65 in Amazon

Dans la nuit

La nuit, Gaby Espino effectue la même procédure de lavage et prépare la peau à procéder à l’application des trois produits, à condition que votre peau réagisse correctement à la ligne Rapid Firming de Neutrogena.

