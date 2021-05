Gaby López se concentre sur Tokyo sans la perdre de vue en tant que femme

En raison des nouvelles restrictions imposées par le contingent sanitaire Covid-19, pour Gaby son expérience dans le Championnat du monde féminin HSBC organisé au Sentosa Golf Club, Tanjong Course à Singapour, et dans lequel il était à égalité pour la septième position avec une carte de 277 coups pour -11 sous la normale après quatre jours de compétition.

«Tout était très différent, cependant, le plus difficile était qu’ils nous l’avaient complètement interdit, avant de s’habituer au fait que dans le temps libre, on pouvait aller au restaurant pour manger, se promener, faire une promenade glacée , ou quelque chose du genre, apprenez vraiment à connaître une ville, en particulier une ville aussi belle que Singapour », a expliqué Gaby.

Gaby López. (Courtoisie / Agence libre.)

Bien que tout ne soit pas mal, en raison du grand confinement qu’elle a dû vivre pendant le tournoi, ajouté au temps de confinement dû à une pandémie, le golfeur a expliqué que vous avez pu apprendre à vous connaître encore plus et réussir à équilibrer ses pensées pour pouvoir refléter cette tranquillité dans ses prochaines participations.

“La vérité est qu’être seul à lire, à méditer et à faire de l’exercice m’aide beaucoup à me concentrer pour réfléchir à ce que je veux vraiment refléter et surtout, ce tournoi m’a laissé très faim, quelque chose que je veux refléter à Tokyo”