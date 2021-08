Gaby Mellado réfléchit sur des sujets sensibles dans ‘La desalmada’

Dans une interview avec Who, Gaby Il a réfléchi à la pertinence de toucher à des sujets beaucoup plus complexes à la télévision.

“Il est super important que ces problèmes soient abordés maintenant, d’une manière c’est de les rendre visibles tout en remplissant la mission des feuilletons, qui est de divertir, mais aussi maintenant de laisser un message”, a déclaré Mellado.

De plus, elle a expliqué à quel point il était complexe pour elle de préparer le personnage en peu de temps.

“J’aurais aimé avoir une approche beaucoup plus ‘one-to-one’, je ne sais pas, chercher une fille et lui poser des questions sur son expérience, mais tout a été très rapide, j’ai fait le casting et au bout de deux jours ils m’ont dit que je commençais à enregistrer, comme ça que je documentais tout ce que je pouvais avec des films, des séries et des documentaires », a-t-il expliqué.

En ce qui concerne son personnage, Mellado a déclaré qu’il voulait que les gens se sentent surpris par les rebondissements de l’histoire, maintenant que la dernière partie de la production approche.

«Je pense que la plus belle chose est que même nous, en tant qu’acteurs, sommes surpris par les rebondissements de l’histoire et c’est bien parce que nous espérons également surprendre le public. Mon personnage est sur le point de révéler un grand secret qui l’a maintenue dans l’angoisse à travers l’histoire », a-t-il déclaré.