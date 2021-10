Gaby Milito, l’une des meilleures DT d’Argentine

30/10/2021 à 8h00 CEST

Gabriel Milito a commencé son cycle aux Argentinos Juniors en janvier 2021 et depuis son arrivée il a réussi non seulement à capturer son idée du jeu, mais aussi à montrer une évolution dans son développement qui lui a valu de devenir l’un des plus compétitifs. équipes et quoi de mieux pour traiter le ballon de championnat.

Le « Bicho » est la carrière de certains des meilleurs footballeurs que le football argentin a donné, avec une riche histoire de respect du ballon et de bon jeu ; un club adapté aux prétentions de l’entraîneur pour poser les bases et le développement de son projet footballistique.

Hernán Crespo a déclaré après s’être rencontré à plusieurs reprises : « Les équipes de Milito sont toujours compliquées. Ce sont des équipes travaillées, qui proposent plusieurs variantes tactiques. Et si vous ne faites pas attention ils risquent de vous surprendre & rdquor ;. Et Marcelo Gallardo, le meilleur entraîneur du pays, peut en témoigner. Gaby l’a égalé dans des duels même en gérant différentes équipes. Jusqu’au week-end dernier, ils s’étaient rencontrés six fois et étaient à égalité sur trois victoires chacun. River l’a battu 3-0 et a brisé l’égalité dans le pouls entre les entraîneurs.

Les Argentinos de Milito ont la marque d’une équipe dans laquelle la passe est la base qui leur a valu de maintenir la séquence de dix matchs sans défaite et d’être l’une des équipes sensationnelles du tournoi. Selon l’adversaire, il peut se passer de partir de l’arrière avec contrôle du ballon, et joue généralement avec une ligne de cinq avec trois défenseurs centraux et deux ailiers. Son schéma le plus utilisé est le 3-4-3 avec double cinq et trois points. C’est une équipe qui se tient aussi au milieu de terrain en losange et fait un effort collectif pour presser, récupérer le ballon et le distribuer. Les couloirs passent à l’attaque et donnent de l’amplitude sur le terrain avec les ailes, et ils forment une équipe compacte lorsqu’ils se replient vers des espaces rapprochés.

La patience pour élaborer le jeu et trouver la ligne de passe est l’une de ses caractéristiques. La tenure est une prémisse pour DT et cela se voit dans les statistiques : deuxième en possession la plus élevée (63%), qu’il maintient, malgré le pourcentage en baisse, lorsqu’il gagne : 50,2%. Mais il n’épouse pas le système, mais si le jeu l’exige, son équipe peut jouer plus directement. Et lorsqu’il s’agit de buts, l’éventail des ressources comprend également le travail du ballon arrêté.

Cette semaine, il définit les objectifs du semestre : il est ravi d’être champion de la Coupe d’Argentine lorsque mercredi prochain il affrontera Boca Juniors en finale, et bien qu’il soit déjà classé pour la Coupe d’Amérique du Sud, il cherchera le classement au Libertadores. Et Milito peut récolter son premier titre en tant qu’entraîneur.