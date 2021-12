Gaby Spanic pleure très fort, perd « son père à la télé » | .

Une fois de plus, le monde du divertissement pleure la nouvelle qu’un célèbre producteur de feuilletons, Archimède Rivero, connu comme « Le tsar des feuilletons », a perdu la vie et c’est Gaby Spanic qui nous l’a fait savoir.

Le producteur de 91 ans a perdu la vie après avoir été responsable de nombreux mélodrames vénézuéliens qui ont connu un grand succès en collaboration avec Phonovidéo et Vénévision, avec des enregistrements à Miami, Floride.

Vite Gabriela Spanic prit sur lui d’exprimer quelques mots sur cette perte en écrivant : « Je me souviendrai de toi pour toujours, Père Archimède. Cette Nouvelles été très triste. Un père nous a quitté pour la plupart d’entre nous qui travaillons avec lui. L’œil clinique de la télévision, notre maître de la télévision ».

Le cœur douloureux, il continue d’écrire : « C’est lui qui a découvert nombre d’entre nous, nous ne serions pas ce que nous sommes pour ses premières et nombreuses opportunités dans ce média difficile et valorisant qu’est la télévision », texte écrit dans sa plus publication récente sur son profil officiel depuis Instagram.

L’actrice est très triste pour cette perte et a exprimé ses sentiments à ses plus de 2,1 millions de followers sur le réseau social susmentionné, où elle a également écrit de nombreux autres mots que vous pouvez lire si vous visitez ladite photo.



Gaby Spanic a fait ses adieux et a annoncé cette triste perte de « son père à la télé ».

La célèbre méchante de nombreux feuilletons a décidé de faire cette annonce et de profiter du moment pour lui dire au revoir comme il se doit, avec toute l’affection et l’admiration qu’elle avait pour elle et bien sûr aussi très reconnaissante pour toutes les opportunités que cette personne lui a donné dans sa vie et sa carrière.

De plus, Majorie de Sousa, méchante de la telenovela à succès « La Desalmada », a également partagé quelques mots très émouvants pour dire au revoir à son parrain des arts.

« Mon cher Parrain, tu es parti, merci beaucoup, grâce à toi je suis ce que je suis. Tu m’as donné tellement d’opportunités et tu as cru en moi même si je n’avais aucune idée de ce qui pouvait aller si loin dans ce milieu. Toujours avec ton amitié, cette façon de voir la vie, merci toujours. »