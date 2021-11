Gaby Spanic se prépare à participer à une autre émission de téléréalité | Instagram

La actrice La Vénézuélienne Gaby Spanic s’est récemment retrouvée dans l’émission Telemundo, « La casa de los célébrités » et il semble qu’elle en redemande, car il est devenu connu qu’elle se prépare maintenant pour un nouveau télé réalité.

Nul doute que la belle Gaby Spanic est revenue par la grande porte, puisque quelques semaines seulement après avoir participé à la populaire émission de téléréalité sur Telemundo, La casa de los célébrités, une version du programme Big Brother VIP, la célèbre femme fait ses valises de retourner en Hongrie où un nouveau défi vous attend.

Comme l’actrice vénézuélienne l’a récemment annoncé, il s’agit d’une nouvelle édition du concours de danse « Danser avec les étoiles« Dans lequel il a concouru avec le danseur hongrois Andrei Mangra.

Dans la vidéo promotionnelle, la célèbre a confirmé sa participation avec un élégant costume vert, tout en se rappelant émotionnellement plusieurs moments de la dernière saison de réalité.

Comme prévu, ses millions de fans ont réagi avec éloges et messages de soutien sur les réseaux sociaux.

Puis, étant déjà en terre hongroise, Gaby Spanic a partagé un moment amusant dansant avec ses followers, avec un message sur le plaisir et les valeurs dans le monde.

Hier, je me suis amusé en tant que fille ! J’aime la simplicité et l’humilité des êtres humains ! L’expérience et le bonheur de ceux qui nous donnent du bonheur ! A eux mon admiration ! Je ne tolère pas l’hypocrisie, les anti-valeurs et l’utilitarisme ! », faisait partie du message qu’il a écrit.