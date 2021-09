Gâchis total dans les pélicans : Zion se fait opérer et personne ne parle à personne

La menace est réelle. Et la bombe semble très proche d’exploser. C’est le sujet dans les Pélicans, une franchise à la dérive qui s’oriente vers un lieu qui semblait juste la franchise avec Anthony Davis, mais il n’a pas pu faire de même avec cette étoile montante qui en a marre de la situation : Zion Williamson. Après la fuite de sa mauvaise relation avec David Griffin, venu tout changer et rien n’a changé après son départ tumultueux de Cleveland et son incapacité à travailler avec LeBron James, on sait qu’il ne parle pas avec son nouvel entraîneur, Willie Green. , et qui, en plus, a subi une intervention chirurgicale. Comme l’a annoncé Shams Charania, le franchisé a été opéré après une fracture du pied droit et arrivera sans tir en début de saison régulière.

Zion Williamson des Pelicans a été opéré d’une fracture du pied droit cet intersaison et devrait revenir pour le début de la saison régulière, a déclaré David Griffin. – Shams Charania (@ShamsCharania) 27 septembre 2021

À l’ère du joueur habilité, les promesses émergentes, lorsqu’elles sont au niveau de Sion, ont dans les premiers jours la capacité de se frayer un chemin hors de presque n’importe quelle équipe. Et ce n’est plus seulement l’argument (parfois l’excuse) des petits marchés. Aussi la mauvaise gestion interne, facilement visible au cours des deux dernières années, dans laquelle Alvin Gentry est allé à Stan Van Gundy sans continuité sur les bancs et il n’a pas été connu pour profiter de l’énorme butin que, en théorie, ils ont obtenu du Lakers dans le transfert dans lequel ils ont dû libérer Anthony Davis et qui était une indignation interne qui a battu Dell Demps à la Nouvelle-Orléans et Magic Johnson à Los Angeles. La seule chose, bien sûr, c’est que les Angelenos ont remporté le ring quelques mois plus tard et que les Pélicans sont toujours dans le même.

La relation entre Sion et les Pélicans n’a jamais été bonne. Déjà dans son année recrue, le joueur n’aimait pas l’extrême prudence avec laquelle sa blessure était traitée et les très courtes périodes pendant lesquelles ils lui ont permis d’être sur la piste. Il est sorti de la bulle d’Orlando, dans laquelle l’équipe a joué un très mauvais rôle, et a explosé individuellement l’année suivante, jouant même le All Star. Cependant, il a vite échappé que l’environnement voulait qu’il quitte la Nouvelle-Orléans, que le déjà la star n’était pas à l’aise avec sa situation et que les choses dans la franchise devraient s’améliorer très rapidement pour que Zion change d’avis. Duke star et personnage médiatique, cet environnement si influent à l’ère des joueurs, voulait que Zion atterrisse à New York, où le divertissement et l’attirail sont le pain quotidien. Cependant, les Pélicans ont pris le n ° 1 au repêchage et Williamson ne pouvait pas attendre le n ° 3, qui est allé à RJ Barret.

La situation a été similaire dans d’autres endroits. Un exemple est Dallas, où un esprit privilégié comme Mark Cuban a vu le projet échouer et a réagi en conséquence. Il a sorti une institution de la franchise comme Rick Carlisle, à un cadre comme Voulgaris qui exerçait une grande influence sur lui et a été chargé de faire tout son possible pour rendre Luka Doncic confortable et juste et ne rentre pas dans une rage pour le moment si plate et stagnante que vit le groupe texan. Et il a amené Jason Kidd, un bon gars qui a la réputation d’être très proche des joueurs (le reste pas tellement…). Chez les Pélicans, ce genre de mouvements a été tenté, mais jamais avec l’approbation de Sion et sans qu’ils fonctionnent du tout. Et il est vrai que les choses peuvent être mieux gérées quelle que soit la taille du marché. Mais si les choses tournent mal et que le marché est petit, il est plus difficile de retenir le joueur. Les Bucks, malgré les rumeurs, Ils l’ont eu avec Giannis et maintenant ils ont une bague. La situation de Sion est sans doute loin de cette réalité, qui n’est pas la sienne. Des trucs de la NBA.