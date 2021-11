Gadget Awards 2021 : les meilleurs gadgets de l’année… ici !

Le Jury des Gadget Awards a déjà sélectionné les meilleurs appareils électroniques grand public de l’année 2021, parmi douze catégories, plus un Gadget de l’année. Les gagnants sont…

Gadget de l’année : Lenovo Yoga Tab 13

Divertissement dans tous les sens, multimédia global, côté travail… La Lenovo Yoga Tab 13 est un appareil qui brille par cette vertu aux multiples facettes. Son écran 13″ avec résolution 2K et technologies LTPS (Low Temperature Poly-Silicon) et Dolby Vision HDR, se distingue par son excellente qualité, capable de reproduire n’importe quel contenu avec une grande précision et clarté, même en extérieur (luminosité 400 nits). Un écran compatible avec le stylet Lenovo, c’est-à-dire une invitation à créer.

Son système audio est à la hauteur, avec quatre haut-parleurs JBL (deux intégrés à la barre de son), la technologie Lenovo Premium Audio et Dolby Atmos, qui se traduit par un son totalement immersif. Côté travail, la Yoga Tab 13 est un outil de productivité et de confort puisqu’elle peut servir de deuxième écran pour l’ordinateur grâce à sa connexion micro-HDMI vers USB. Tout cela avec des prémisses de mobilité et de facilité d’installation partout grâce à son autonomie étendue et le support/cintre intégré.

Photo Smartphone – Vidéo : OPPO Trouver X3 Pro

La fidélité et le naturel sont les deux caractéristiques qui définissent la capacité du Find X3 Pro à capturer la réalité, à la fois en mode photo et film. Le système de mise au point est rapide et efficace, le stabilisateur d’image se distingue par son efficacité et l’exposition est, dans tous les cas, vraiment intelligente. Une série de technologies fonctionnent pour fournir la netteté et les détails appropriés, et capturer les couleurs dans leur juste mesure, même dans les scènes de lecture difficiles. Le mode cinématique met une série d’outils entre les mains de l’utilisateur pour transformer n’importe quelle vidéo en une prise de vue professionnelle.

Smartphone grande consommation : Realme GT

Si vous combinez l’un des processeurs les plus puissants d’aujourd’hui (Qualcomm Snapdragon 888 5G) avec un écran polyvalent (rafraîchissement 120 Hz, tactile 360 ​​Hz) et une connectivité de haute qualité et de premier ordre (5G, WiFi 6), chargez rapidement (batterie 100% en 35′), un système photo-vidéographique vraiment solvant (signé par Sony) et une finition qui transmet de la solidité (seulement 186 g de poids et 8,4 mm d’épaisseur ; version avec cuir vegan jaune), vous disposez d’un smartphone complet sur les quatre faces . Ces conditions font de ce GT un smartphone très avancé ; Si vous le placez commercialement avec un prix d’un segment inférieur, vous avez tout un objet de désir pour le grand public.

Smartphone avancé : Xiaomi Mi 11

De tout point de vue examiné, le Xiaomi Mi 11 est un smartphone de première classe, capable de rivaliser face à face avec des modèles dont le prix a quatre chiffres ; dans certains cas, il les dépasse. Construction physique exceptionnelle, puissance mondiale déchaînée, un écran brillant au sens le plus large du concept, Harman Kardon audio, un système photo-vidéographique qui fournit des résultats professionnels, et une dynamique de charge rapide qui parle d’elle-même : 100% batterie en 45″ via câble, seulement 8″ de plus via le mode sans fil. Pas un seul point faible ne présente ce smartphone, en effet, 100% premium.

LA TÉLÉ: Téléviseur ULED Hisense 75U9GQ

Moteur Hi-View, ULED avec Quantum Dot Color, Full Array Local Dimming, Dolby Vision, HDR10 +, compatibilité IMAX et Wide Color Gamut ne sont que quelques-unes des technologies dont dispose ce téléviseur exceptionnel pour la reproduction de contenu. Celles-ci s’affichent avec un maximum de naturel, avec des couleurs aussi intenses que fidèles, des contrastes parfaitement traités et une netteté suprême. L’aspect sonore n’est pas en reste, avec un système multicanal pris en charge, entre autres ressources, en Dolby Atmos et DTS X. L’équipement est complété par une connectivité complète et une plateforme Smart TV VIDAA aussi complète qu’intuitif.

Maison numérique : D-Link DIR-X1860

La technologie WiFi 6 résout un problème déjà assez courant dans les foyers : l’engorgement d’appareils exigeant, à la fois et avec des besoins énergétiques importants, une connexion sans fil. Le routeur D-Link DIR-X1860 est la meilleure option aujourd’hui pour profiter du WiFi 6 à la maison (ou dans une petite entreprise). Après une installation et une configuration à la portée de tout type de public, cette équipe parvient à donner agilité et efficacité à ces multiples connexions, avec une excellente fluidité et stabilité dans la transmission des données. Dans cette configuration, vous pouvez créer un WiFi invité et il dispose de quatre ports Ethernet avec des connexions filaires. Les ressources de sécurité et de contrôle parental sont d’autres détails intéressants.

Ordinateur – Tablette : Huawei Matebook 14S

D’un point de vue physique, sa texture CNC et son sablage créent une sensation aussi agréable que robuste ; ses 16,7 mm accompagnent ce design premium. L’expérience se poursuit avec un écran FullView 14″ 2.5K pratiquement infini, multi-touch et rafraîchissement jusqu’à 90 Hz avec un composant avancé pour protéger les yeux. La fantastique puissance de traitement globale se résume dans des composants de premier ordre, sans parler du système audio, avec deux tweeters et deux woofers plus Huawei Sound et Sound Cube pour un son immersif. Avec jusqu’à 13 heures d’autonomie, le MateBook 14s s’intègre dans un écosystème multi-écrans en association avec un smartphone, une tablette, des enceintes… après un simple contact les uns avec les autres.

Portable: Amazfit GTR3 Pro

Autonomie jusqu’à douze jours, mode conversation mains libres, compatible avec Apple Health, Google Fit, Strava, Relive, Runkeeper et TrainingPeaks, plus de 150 sphères au choix, suivi avancé de l’activité physique et sportive, du sommeil et du cycle menstruel et La commande vocale via Alexa (permet de gérer les appareils connectés) décrit quelques-unes des capacités de cette smartwatch très complète. Son design est dans la lignée, avec un écran AMOLED Ultra HD de qualité spectaculaire et une finition métallique, résistante mais légère. Excellente idée la possibilité d’afficher, en un coup d’œil, la fréquence cardiaque, la SpO2, le niveau de stress et la fréquence respiratoire. Noter: Cet Amazfit a été présenté après que le jury des prix ait désigné les gadgets finalistes. Cependant, ce même Jury a estimé qu’il remplissait les conditions pour mériter cet Award for Best Wearable 2021.

Jeu : FIFA 22

L’itération 2022 de FIFA recrée parfaitement le monde du football, même avec les erreurs de ce sport à tous les niveaux. Il est aussi difficile de battre les rivaux les mieux préparés que de créer un club à sa guise ; le niveau de la demande est très bien reflété. Le niveau de divertissement typique des opus précédents est dépassé dans cette édition, avec une Volta électrisante et un mode coopératif super attrayant. Ce jeu vidéo se ressent, et le fait de manière incroyable, avec une fidélité impressionnante tant dans la physionomie et la façon de jouer des footballeurs que dans les célébrations de ceux-ci ou dans les réactions du public.

Vie intelligente : Rasoir Philips série 9000

Intégrer l’intelligence artificielle dans un rasoir électrique peut sembler un simple dispositif marketing. Dans ce cas, ce n’est pas le cas, puisque la Série 9000 démontre à chaque passage sur le visage qu’il s’agit d’un appareil entièrement intelligent : il détecte et s’adapte à chaque utilisateur selon ses propres caractéristiques, avec pour mission un rush profond et toujours à l’affût de la santé de la peau et du confort général ; attention à son capteur de pression révolutionnaire. Capable d’entreprendre des barbes jusqu’à cinq jours, ce rasoir intelligent se connecte également au mobile, à partir duquel il rend compte de l’efficacité de chaque processus et guide pour obtenir les meilleurs résultats de cette manière.

Son personnel : FiiO M11 Plus LTD

Ce baladeur vous invite à profiter d’une musique d’une qualité telle que de nombreux utilisateurs seront surpris compte tenu de sa taille compacte. Un design basé sur un écran qualifié de 5,5″ et un dos en aluminium avec une finition spectaculaire ; Un Android spécialement personnalisé par FiiO rend la prise en main générale simple et intuitive. A l’intérieur, un ensemble de processeurs et de composants de pointe parfaitement coordonnés qui se chargent, entre autres missions, de suréchantillonner dans le contrôle du bruit, d’éliminer la distorsion et le bruit de fond, et d’optimiser la sortie numérique. Jusqu’à 11 heures, ai-je dit, d’une expérience musicale Hi-Res de haut niveau.

Multimédia: Maison Denon

Cet emblème rassemble un ensemble d’enceintes sans fil de différentes tailles et puissances ainsi qu’une barre de son surround 3D qui constituent une alternative fantastique à la création d’un système audio connecté et sur mesure dans une maison avec de multiples options d’extension. La disposition et la sélection des éléments dépendent de chaque goût ou besoin, ce qui offre une polyvalence supplémentaire. Tout cela sous le principe d’une qualité sonore HiFi issue de technologies et d’une connectivité avancées telles que Dolby Atmos, DTS X et AirPlay 2, avec un traitement du signal numérique parfaitement réglé. Bref, un son impeccable, une plateforme multiroom à la pointe de la technologie et une intégration transparente avec Alexa.

Caméra: Canon EOS R3

Le R3 est un sans miroir conçu de bout en bout et dans les moindres détails pour le sport, la nature et la photographie documentaire-informative, avec le monde du cinéma également parmi ses objectifs. Sa technologie innovante qui se concentre sur les sujets simplement en les regardant est associée à un capteur empilé rétroéclairé et à un processeur d’image DIGIC X, capable de générer des fichiers RAW d’une qualité époustouflante et à une vitesse allant jusqu’à 30 ips, attention, avec AF/AE suivi complet. Une caméra qui fonctionne exceptionnellement dans des conditions de faible luminosité, capturant des images nettes dans des niveaux d’obscurité extrêmes. Avec LAN filaire et WiFi 5.

