Gadget Magazine nº 153 (septembre 2021), maintenant dans votre kiosque !

Dans ce numéro :

Plus de 180 gadgets !

Top Gadget: Sony Glass Sound LSPX-S3 Top GadgetsVitapod Kabuto Tronc Philips Shaver Series 7000 Beko Autodose Harley-Davidson LiveWire ONE Nintendo Switch OLEDç FiiO M11 Plus Coravin Model Eleven Manta5 XE-1 Bike Heineken BOT ZTE YouCare Tech Time: Advanced Wearables Montres: Quoi de neuf Nouveau Gadget News Top Smartphone : Série Honor 50 Mobiles robustes Nouveautés en multimédia Paiements avec smartwatch Innova Ce sera l’iPhone 13 Gadget Moteur : Mercedes-Benz Classe C Lexus UX 250h 2022 et ES 300h Top Ordinateur portable : HP Spectre x360 14 PC Zone : Top All-in-One Assemblez un home cinéma Gadget Santé : Anti-stress Temps de jeu : Accessoires de jeu Digital Home : La puissance de la vapeur Purificateurs d’air Gadgets Alexa Tech Portefeuilles et porte-monnaie Édition limitée Dernières

Éditorial

Et vous, qu’est-ce que vous regardez ?

Le Musée de Bologne (Italie) a intégré un système appelé ShareArt qui détecte le temps que les visiteurs passent sur une œuvre d’art, quels détails ils regardent plus ou moins et leur comportement devant elle. Apparemment, les points d’attraction ne coïncident pas toujours avec ceux que, de l’avis des experts, l’auteur entendait capturer dans sa création, de même qu’il a été surprenant qu’il existe des œuvres qui suscitent moins d’intérêt que leur véritable qualité artistique. mérite. Les données collectées seront utilisées pour relocaliser certaines œuvres ou modifier leur éclairage, par exemple. Maintenant que nous vivons dans une société où, pour le meilleur ou pour le pire, l’image personnelle joue un rôle très important, imaginez pouvoir savoir quels aspects de la décoration de votre maison, de votre tenue ou de votre façon d’être ont attiré plus ou moins l’attention . . . Car les données que ShareArt traite servent également à déterminer le degré de faveur ou de rejet, informations que vos amis ne vous transmettent pas toujours avec sincérité.

David Bravo, directeur de Gadget

Tout cela et bien plus encore dans Gadget 153, maintenant dans votre kiosque !