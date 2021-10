Gadget Magazine nº 155 (novembre 2021), maintenant dans votre kiosque !

Dans ce numéro :

Plus de 180 gadgets !

Top Gadget: 60 Sunreef Power eco Top GadgetsBilly Pro CXC Motion Pro II Moyu XPB08-F1 Petcube Bites 2 Lite Huawei MateBook 14s LG Vapor Cleaner Styler Ebro Pick-up Gigaset DECT Hisense Laser TV Lenovo Tab P11 Xiaomi 11 Lite 5G Nouvelle édition Tech Time: montres avancées Wearables: Gadget News News Gadget Awards 2021: Top Smartphone Finalistes: Xiaomi 11 Series et iPhone 13 News: Test without Mercy Nouvel iOS15 Nouvel iPad Play TimeAccessoires de jeux Jeux vidéo terrifiants Actualités multimédias Top vrais gadgets sans fil Santé: But, relaxation Gadget Motor: Ford Kuga Volkswagen Touareg R eHybrid Innova Mini Projecteurs Vélos Électriques Gadgets Écologiques Geek World Édition Limitée Dernier

Éditorial

Vers la politique ?

Une étude sociologique promue par l’IE University et menée dans onze pays a conclu que 51% des Européens seraient favorables au remplacement d’une partie de leurs parlementaires nationaux par des entités basées sur l’intelligence artificielle. Ce pourcentage monte à 75 % en Chine, il est de 46 % en Allemagne, de 40 % aux États-Unis et de 31 % au Royaume-Uni. En Espagne? 66% préféreraient céder le contrôle politique aux machines, même en partant du principe qu’une telle IA aurait accès à des données privées et connaissant le risque de piratage. L’étude révèle également que les jeunes générations montrent une plus grande prédisposition à une telle proposition : 61 % des Européens âgés de 25 à 34 ans et 56 % de ceux âgés de 34 à 44 ans considèrent l’initiative comme appropriée, tandis que la plupart des personnes interrogées de plus de 55 ans l’âge ne le juge pas approprié.

David Bravo, directeur de Gadget

Tout cela et bien plus encore dans Gadget 155, maintenant dans votre kiosque !