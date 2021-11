Gadget Magazine nº 156 (décembre 2021), déjà dans votre kiosque !

Dans ce numéro :

Plus de 180 gadgets !

Meilleur gadget: Canon PowerShot PX Meilleurs gadgets Ulysse Nardin UFOClearUP Super Veloce RS Black Edition Hot Bento Goodtimer Nimble D-Link DAP-3711/3712 Cybex e-Priam Philips Series 9000 Tech Time: Advanced Wearables Watches: New Gadget News Christmas Special Zococity Gadget Awards 2021 – Top gagnants mobiles à moins de 300 euros Sélection Gadget : écouteurs TW à offrir Secrets iPhone 13 AirPods 3 Gen et nouveau MacBook Pro Innova Play Time Accessoires gaming OLED Switch – Merciless Test Gadget Health Special Gadget-Bazar Christmas Gadget MotorSEAT Ibiza et Arona Dossier Mercedes -Benz GLE Coupé : Bizum Tricks Geek Gifts for the Invisible Friend Digital Home : Electricity Savings Limited Edition

Éditorial

Crise des puces

Sans savoir où vous lisez ceci maintenant, je vous parie ce que vous voulez que, dans un petit rayon autour de vous, il y a plusieurs appareils qui ont besoin de microprocesseurs pour fonctionner ; il y en a sûrement beaucoup. Une voiture de niveau intermédiaire équipe au moins vingt puces principales ; si vous disposez de systèmes avancés d’aide à la conduite, le chiffre est multiplié par quatre. Qu’en est-il d’un smartphone, d’un téléviseur ou d’un ordinateur portable, dont la raison d’être n’est autre qu’un grand groupe de processeurs ; comme, même, ce feu de circulation ou ce signal lumineux. Ce n’est que si l’un de ces moulins « bénis » manque que la chaîne de production ne peut pas continuer son travail, ce qui provoque un effet domino global. Aux crises énergétiques successives et par coïncidence périodiques (appelez-moi conspiration) s’ajoute désormais celle des processeurs. Avec une électricité rare ou chère, du pétrole ou du gaz, le monde ralentit ; sans chips, aujourd’hui, ça s’arrête.

David Bravo, directeur de Gadget

