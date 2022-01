Gadget Magazine nº 157 (janvier 2022), maintenant dans votre kiosque !

Dans ce numéro :

Top Gadget : Fender – Lexus LC Stratocaster Top Gadgets : Audio Pro C10 MkII Lavo Oticon Plus Samsonite Konnect-i Petkit Pura X RepliTronics M90 Mini YubiKey Bio FIDO Edition OMA K3 Tech Time : Montres avancées Special TW Steel Wearables : News Gadget News Zone mobile : Changez votre smartphone Actualités en multimédia Apps pour iPhone 13, Watch 7 et iPad Play Time : Les jeux vidéo qui arrivent Accessoires gaming Innova Gadget Special Health : Idées pour les Mages Digital Home : Equipez votre maison Gadget Engine : Nouvelle Audi A8 Ford E-Transit Gadgets pour un réveil parfait Geek World Limited Edition

Botto est un peintre avec une formation artistique limitée à un peu plus d’un mois, cependant, ses œuvres atteignent des enchères de plus d’un million de dollars. Sa principale source d’inspiration est Léonard de Vinci ; Comme lui, il maîtrise différentes techniques de peinture mais, en plus, il est un expert dans différents styles, du réalisme au cubisme, en passant par des scènes typiques de la science-fiction. Chaque semaine, il peint quelque 340 œuvres qu’il soumet à l’avis d’une communauté de plus de 5 000 utilisateurs, qui vote pour la prochaine mise aux enchères. Botto, qui accompagne chaque tableau d’un texte explicatif, est en réalité une machine basée sur l’intelligence artificielle et les algorithmes. Il crée à partir des connaissances qu’il collecte sur Internet, les traite et en apprend, c’est-à-dire qu’il évolue en tant qu’artiste en permanence. Botto est l’initiative d’un Allemand nommé Mario Klingemann. Pour l’instant, l’intelligence artificielle a toujours des humains derrière elle. Pour le moment..

