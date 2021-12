Gadgets pas chers et indispensables à demander au Père Noël

Ceux d’entre nous qui se déplacent entre les gadgets technologiques jettent toujours un coup d’œil à ceux qui ont un bon prix et dont la valorisation est toujours positive. Pour cette raison, nous vous laissons une sélection d’accessoires intéressants proposés par le fabricant UGREEN, qui ont une remise sur leur prix et qui donnent un excellent résultat. Ne perdez pas la taille de cette sélection de gadgets bon marché sur Amazon que nous avons préparé pour vous. Idéal pour le télétravail ou pour élargir vos possibilités de loisirs.

Gadgets bon marché avec une remise supplémentaire

Chargeur GAN USB C 65 W

Nous avons déjà dit à l’occasion que les chargeurs au nitrure de gallium sont de dernière génération, car ils dissipent la chaleur comme aucun autre. C’est pourquoi c’est celui que vous devez prendre en compte, non seulement pour son efficacité, mais parce qu’avec le code 9P3UGIXZ vous obtenez un remise spéciale. Ses 3 sorties, une USB-A et 2 USB-C offrent une charge constante et de bonnes performances.

Câble USB Type C vers Lightning

Le principal problème de ne pas utiliser les câbles de la marque est que certains d’entre eux ne fonctionnent pas bien. Ceux-ci sont certifiés par Apple, de sorte que vous n’aurez aucun problème. Disponibles en longueurs de 1 et 2 mètres, ils disposent désormais d’un 15% de réduction sur Amazon. Chargez votre iPhone ou iPad pour beaucoup moins.

Tablette Tablette

Vous imaginez avoir un support pour votre tablette pour suivre une recette de cuisine ou télétravailler confortablement ? Fabriqué en aluminium et avec une grande stabilité, c’est un bon compagnon pour tous vos besoins. Avec le code 3NZM7XB4 une remise de 15% vous est appliquée.

Hub USB C, adaptateur Hub USB C vers 4K 60Hz HDMI

Compter avec un HUB nous permet élargir les possibilités de notre équipe. Celui-ci propose notamment RJ-45, micro SD, SD, 2 entrées USB-A, entrée USB-C femelle et HDMI. En tant que connexion mâle, USB-C, l’habituel dans la plupart des ordinateurs depuis un certain temps. Avec le code 659OR4DV vous avez un très bon prix.

Câble Ethernet Cat 8

Avez-vous essayé les possibilités de connexion à Internet via le câble au lieu du Wi-Fi ? Si vous avez le routeur à proximité, c’est une possibilité de plus à considérer, car vous obtiendrez la meilleure vitesse qu’il offre. Ce câble est fait de matériaux d’excellente qualité et offre un taux de transfert de données de CAT8 prenant en charge la vitesse de Transmission de données à 40 Gbit/s et bande passante jusqu’à 2000 MHz. Grâce au code de réduction 845Z8N8R vous bénéficiez de 5% supplémentaires.

Comme vous pouvez le voir, ces gadgets bon marché que UGREEN nous propose sur Amazon sont une bonne proposition pour vous équiper.