Gael Bonilla, du Barça B, également testé positif au covid19 et ne pourra pas se rendre à Moscou

01/03/2022 à 21:24 CET

Le joueur du Barça B d’origine mexicaine, Gael Bonilla, a été le dernier joueur du Barça à être testé positif au covid19 après le test PCR qui a été réalisé ce lundi.

Le joueur de 2.02 et 18 ans, il était inscrit à l’Euroligue, il avait donc de nombreuses options pour voyager avec l’équipe à Moscou avant les pertes enregistrées par l’équipe Jasikevicius.

Mais le positif connu ce lundi le laisse définitivement KO et le jeune joueur est allé se confiner chez lui « en bonne santé & rdquor ;, a annoncé le club.

Sept confinés

Avec Bonilla, Le Barça compte sept joueurs confinés, Oriola, Kuric, Calathes, Laprovittola, Davies et Sergi Martínez, en plus de l’entraîneur, Saras Jasikevicius et un bon groupe d’employés du Barça.

🏀Gael Bonilla, du Barça B et inscrit pour jouer l’@EuroLeague, positif au Covid-19 👉Le joueur, en bonne santé, est isolé à son domicile : https://t.co/SF5dO7ZtP0 pic.twitter.com/x1OhXESphe – Basket du Barça (@FCBbasket) 3 janvier 2022

Sans pouvoir compter sur Bonilla, Le Barça a réduit le nombre de joueurs disponibles pour affronter le CSKA vendredi prochain, bien qu’il ait encore quatre autres jetons de la cheville plus Exum, Sanli, Smits, Hayes, Mirotic, Jokubaitis et Higgins.

Le Barca il espère récupérer Oriola ou Kuric pour le match de vendredi, même si pour monter dans l’avion, ils ont dû donner deux avis négatifs après le probable changement du règlement de l’Euroligue qui sera annoncé ce mardi.