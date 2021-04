Gael García cherche à créer une conscience environnementale avec la série « El tema » – El Sol de México

« Dans ce pays, nous voyons la crise climatique comme s’il s’agissait de quelque chose de lointain, de gens avec des ours froids et polaires, alors que c’est un problème que nous vivons sur notre territoire », explique le producteur Pablo Montaño.

Sur la base de cette idée et de quelques discussions qu’il a eues avec Gael García, Montaño, avec l’acteur, a conçu un projet qui mettrait les problèmes environnementaux dans notre pays en discussion publique.

C’est ainsi qu’El tema est né, une websérie qui, via la chaîne YouTube Gulf Stream, présentera chaque semaine l’un des six courts métrages qui racontent la situation climatique actuelle au Mexique, avec la voix des militants écologistes., Communautés autochtones, civiles organisations, universitaires et défenseurs des droits humains.

« Le projet visualise le conflit climatique en termes de personnes qui vivent la crise et qui proposent également des alternatives, car il ne s’agit pas seulement de montrer le conflit, mais les alternatives ou les voies d’action qui peuvent être prises à cet égard » , souligne le producteur.

«Cela se pose pour alimenter cette conversation, car il n’y a aucun moyen de continuer comme si de rien n’était parce que l’économie, l’insécurité, les droits de l’homme et d’autres problèmes sociaux que nous vivons sont traversés à un moment donné par la crise climatique.

El Tema, una producción de La Corriente del Golfo, reunió las voces de comunidades locales y organizaciones como Greenpeace México, Oceana MX y Wikipolítica Chihuahua entre otras, quienes presentan las urgencias ambientales que deben resolverse, así como la degradación de sus localidades y los impactos au fil des ans. Ces voix sont filées et présentées dans ces courts métrages par Gael García et l’écrivain et linguiste Yásnaya Aguilar.

«Nous nous sommes efforcés de localiser les personnes qui se trouvent sur le territoire, les organisations locales qui nous donneraient les directives avec lesquelles nous pourrions parler, les communautés autochtones, les personnes qui ne se reconnaissent pas comme militantes mais qui dépendent de l’environnement pour progresser en tant que pêcheurs. ou paysans, et avec eux tissent un réseau de reconnaissance du territoire pour le rapprocher du public ».

Chaque épisode présentera des paysages naturels actuellement menacés, et chacun sera axé sur un thème et une ville: L’eau à Chihuahua; air à Monterrey; charbon à Coahuila; les océans, à Cozumel; énergie, à Tabasco; et la nourriture à Chapala.

«Nous parlons de quels sont les points de rupture, comme le charbon, qui est l’un des moteurs de la crise dépeinte dans l’énergie. Des éléments tels que l’eau, l’air et la nourriture, qui sont utilisés dans la littérature ou le monde universitaire et qui résument les luttes des communautés. En plus de l’océan, quelque chose que nous nous sentons éloigné de nous mais qui est fondamental pour ce que nous traversons ».

Montaño, qui produit également le podcast 2050: The end that was not, qui raconte dans un avenir prometteur comment la crise climatique a été résolue, a expliqué que la série aborde également le manque de soutien gouvernemental et social, comme l’une des plus grandes demandes de ceux qui participent au Thème sont d’impliquer la société en général.

«La coïncidence que nous trouvons dans ces points très différents, c’est que chacun voulait être entendu, savoir qu’il est là pour lutter contre ce conflit, qu’il résiste et qu’il cherche un objectif qui est de sauvegarder nos océans, nos déserts, nos boisés. régions et autres. On parle de gens qui sont en première ligne dans ces territoires et grâce à ceux d’entre nous qui ont ces habitats ».

Le problème s’est posé à la suite de l’analyse des origines de Covid-19 et de la façon dont nous faisons tous partie de l’environnement. La série a été filmée avec une équipe de 12 personnes qui ont parcouru le territoire national sous des mesures sanitaires strictes pour filmer.

Lors de la première de chaque épisode, le public pourra retrouver sur la page Gulf Stream les liens pour accéder aux différentes organisations qui participent à El Tema, afin de s’impliquer activement.