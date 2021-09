“Gael García et Diego Luna n’ont pas reçu un seul peso”: Ambulante AC

in

Ambulante a mentionné que ces institutions « surveillent rapidement et méticuleusement la destination des fonds publics accordés et leur respect de la loi (…) Notre fonctionnement en tant que donataire autorisé est également réglementé par le titre III de la LISR et la Loi générale de la transparence.

« L’accès à l’information et la loi fédérale pour la prévention et l’identification des opérations avec des ressources d’origine illicite, qui entraîne un contrôle strict des ressources et, à défaut, des sanctions », est détaillé dans la lettre adressée à Qui Ambulante AC

Gael García Bernal n’a pas non plus reçu de salaire. (Clasos / Contenu latin via © . 139200787)

Ses réalisations

Dans le texte, Ambulante fait écho au soutien qu’elle a apporté et continue à apporter aux autres expressions artistiques du pays, ainsi qu’à son engagement auprès de la société civile lorsqu’elle a connu des crises qui nécessitent des ressources financières pour pouvoir y faire face, comme avec le Fonds Élevons le Mexique.

“Nous avons levé 32 millions 896 mille 911 pesos mexicains grâce à une campagne de financement collectif, avec laquelle nous avons soutenu 44 projets et organisations dans les zones les plus touchées par les tremblements de terre de septembre 2017”, a-t-il été expliqué, alors qu’un document accessible au public détaillait l’utilisation de Ressources.

Il a été expliqué qu’Ambulante est « un allié de la communauté des droits de l’homme au Mexique. Avec le documentaire Jusqu’aux dents Nous soutenons la campagne de plaidoyer menée par les familles de George et Javier et pour le collectif #TodosSomosJorgeyJavier, un effort qui a conduit à des excuses publiques de l’État en 2018. »