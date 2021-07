Gael García et Fernanda Aragonés présument une grossesse sur le tapis rouge

Le protagoniste du film réalisé et écrit par M. Night Shyamalan et l’écrivaine a posé très souriante lors de sa première apparition publique après l’annonce de la grossesse.

Bien qu’ils soient très discrets et préfèrent garder leur vie privée à l’écart de la presse, cette fois il n’y avait aucune raison de ne pas partager avec le monde qu’ils sont amoureux et heureux de l’arrivée prochaine de leur premier enfant en commun (Gaël a déjà deux enfants de sa relation passée avec Dolores Fonzi et elle est une enfant de son mariage avec Alex Esparza).

Fernanda et Gaël Ils ont commencé à marcher en 2019. La première fois que nous les avons vus ensemble, c’était dans la Zona Maco et leur première couverture était sur Qui.

NEW YORK, NEW YORK – 19 JUILLET : Fernanda Aragones et Gael Garcia Bernal assistent à la première de “Old” au Jazz at Lincoln Center le 19 juillet 2021 à New York. (Photo de Taylor Hill / FilmMagic) (Taylor Hill / FilmMagic)

“Je n’ai pas parlé publiquement de ma relation. Le silence a également été un élément de la rhétorique amoureuse. Parfois, la façon affirmée d’utiliser le langage est de le mettre en pause. Mais il y a quelque chose que je voudrais dire sur moi-même. Lorsque les premières « notes » sur notre relation sont sorties (brisant mon fantasme d’avoir atteint l’invisibilité), le plus dur n’a pas été la perte d’intimité, ni le regrettable manque de professionnalisme, d’imagination (et de romantisme) de ceux qui ont communiqué le « comment et quand’. Le plus dur a été de voir une autre forme de machisme qui non seulement existe et est acceptée, mais est consommée et donc promue ».

« D’un instant à l’autre, j’ai cessé d’être un individu. J’ai arrêté d’avoir un nom. Mon moi n’existait que par rapport aux autres hommes : la fille de / la petite amie de… Mes études, mon travail, mes actions sont devenus sans importance. Ce qui m’a vraiment défini, c’est mon petit-ami.”