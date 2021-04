Gael García et la série pour comprendre la gravité du changement climatique au Mexique

La voix principale de cette série est militants écologistes, défenseurs des droits humains, communautés autochtones, des universitaires et des organisations de la société civile, qui exposent les problèmes et l’impact le plus grossier de la pollution et changement climatique au Mexique.

La série part du fait que les conséquences du changement climatique ne sont pas une estimation, mais nous les vivons déjà. «Si l’eau continue de monter, Tabasco est la première chose qui ira en enfer dans le pays», explique l’une des personnes interrogées. Mais en plus de dénoncer tout ce que nous avons fait et faisons toujours de mal, en Le Thème présente également les alternatives vers lesquelles nous devrions s’incline désormais.