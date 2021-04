Gael García – L’actualité de Chihuahua – Entre les lignes

L’acteur mexicain Gael García Bernal cherche à relever «le grand défi de l’humanité» avec El tema, une série de documentaires sur le Web qui dépeint les histoires nationales les plus critiques et actuelles des conflits environnementaux pour sensibiliser le public et montrer les champs d’action.

«Si vous regardez les chiffres de la réunion qui vient de se dérouler le jour de la Terre et écoutez les présidents, généralement des hommes, parler de ce qu’ils vont faire et de leurs bonnes intentions et comparez cela avec les informations qui existent, vous obtenez un discours brutal. peur car avec de bonnes intentions ce n’est pas résolu », dit-il dans une interview avec Efe.

Pour l’acteur de Y tu mama tambien (2001), «des actions réelles et énergiques, avec des budgets» qui démontrent ces «bonnes intentions» sont les seules solutions possibles au degré de dévastation naturelle qui est vécue aujourd’hui.

Pour cette raison, il regrette que “la priorité” pour ceux qui gouvernent le monde et plus particulièrement le Mexique, y compris l’opposition, ne soit pas l’environnement, ce que démontre le budget alloué à ces problèmes.

2015, rappelez-vous, a été l’année où le Mexique a accordé le budget le plus élevé pour protéger l’environnement, mais les années suivantes, les ressources ont diminué et en six ans, ce chiffre a été réduit de plus de moitié.

L’ORIGINE DE LA RESPONSABILITÉ

L’angoisse entourant la crise environnementale s’est installée lorsque Gael n’était qu’un enfant et allait à l’école.

«Il est difficile de signaler ou de reconnaître quand cela a tourné ou tourné le coin et j’ai réalisé ce qui se passait», explique l’artiste.

«J’ai le sentiment que c’était une convergence de beaucoup de choses, depuis le moment où j’ai grandi, nous étions la première génération à qui on a enseigné le concept d’écologie et à qui on a dit que ça allait être notre responsabilité et le défi de l’humanité, »ajoute-t-il.

Un autre événement qui a eu un fort impact sur le directeur de «Chicuarotes» (2019) a été le début de la commercialisation de l’eau potable en bouteilles en plastique, alors qu’auparavant elle pouvait être obtenue «de n’importe quel robinet» (robinet).

«On savait déjà l’ampleur de l’exploitation des ressources, la déforestation et le fait que l’utilisation des hydrocarbures allait conduire à une catastrophe de dimension mondiale. Ils vous le disent en tant qu’enfant et l’un est assez petit pour comprendre ce que cela a à voir avec un autre, mais ils fertilisaient un lopin de terre », estime-t-il.

DOCUMENTAIRE AVEC CAUSE

De cette graine est né El tema, composé de huit courts documentaires dans lesquels Gael et la militante mexicaine Yásnaya Aguilar parcourent huit des 32 États du Mexique et explorent les problèmes environnementaux spécifiques les plus alarmants de chacun de ces espaces.

Gael et l’activiste mexicaine Yásnaya Aguilar. Photo: courtoisie

Ils essaient également de montrer les alternatives que les communautés et les citoyens ont créées pour essayer d’arrêter la destruction.

“Nous partons d’un point très pessimiste, mais nous trouvons de l’espoir dans les communautés qui ont une réponse et qui avec de beaux actes révolutionnaires, presque poétiques, changent et bouleversent la manière de comprendre l’imposition du récit du développement et de l’activité productive”, Il dit.

«Il existe certaines voies qui sont déjà connues pour fonctionner», dit-il.

Tous les mardis, «El tema» révèle de nouveaux épisodes et jusqu’à présent «Agua» a été rendu public, où la situation à Chihuahua est explorée pendant 11 minutes, et «Aire», un regard sur la pollution à Monterrey, tous deux au nord de le pays.

«Vous devez comprendre que le développement et la justice sociale sont équivalents à la justice environnementale et que la lutte contre l’urgence climatique va de pair. Si vous pariez sur l’environnement, vous pariez naturellement sur le développement, la santé et tout le reste », précise-t-il.

“C’est pourquoi nous appelons ce travail” Le sujet “, car nous savons qu’il rassemble tous ces sous-thèmes en une seule et même chose”, approfondit-il.

La série peut être vue sur YouTube ou sur la page officielle de la maison de production de García Bernal et Diego Luna, La Corriente del Golfo, responsable des productions qui abordent des questions sociales telles que le podcast «La Warning» et le programme «Pan y Circo », Tous deux présidés par Luna.

Source: Cependant