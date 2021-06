Gael García marque son retour à Hollywood avec Old, un film à suspense – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

Gael García Bernal s’apprête à revenir sur grand écran avec le film Old. Le Mexicain est l’une des figures latines les plus importantes d’Hollywood et il se prépare maintenant pour le lancement d’un thriller qui promet d’être un succès.

Le film mettant en vedette l’acteur et producteur de 42 ans sortira dans les salles américaines le 23 juin. L’histoire est inspirée du roman graphique français intitulé Sandcastle écrit par Frederik Peeters et Pierre Oscar.

Le réalisateur est M. Night Shyamlan, l’esprit derrière le film The Sixth Sense de 1999. Le casting est composé de Vicky Krieps, Rufus Sewell, Ken Leung, Nikki Amuka-Bird, Abbey Lee, Embeth Davitz et Alex Wolff.

L’histoire d’Old tourne autour de Jack, joué par Gael, qui est un homme qui part en vacances avec sa famille sur une plage isolée où “aucun enfant n’est autorisé”. À son arrivée, la famille rencontre un groupe de personnes qui y passent également des vacances.

La situation devient inquiétante lorsqu’ils trouvent des objets personnels abandonnés dans le sable et qu’un corps apparaît flottant dans la mer. Tout empire quand ils se rendent compte qu’ils vieillissent rapidement.

Source : Cependant