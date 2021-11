Gael García pourrait rejoindre l’univers cinématographique Marvel | Instagram

Tout semble indiquer que le producteur et réalisateur mexicain Gael García Bernal jouera dans un spécial loups-garous pour Les studios Marvel, une production d’Halloween qui devrait sortir en 2022.

Il convient de noter que le acteur Malheureusement, il n’a encore fait aucune déclaration sur son personnage, cependant, il se pourrait qu’il veuille garder les choses secrètes.

Le portail The Wrap a récemment publié la nouvelle, qui précise que les détails sont maintenus complètement hermétiques.

Selon le portail, deux personnages différents de la bande dessinée ont utilisé ce surnom : Jack Russell, un descendant de lycanthropes, celui créé par Gerry Conway et Mike Ploog, et qui est basé sur des concepts de Stan Lee et Roy Thomas.

Un numéro de 1972 de « Marvel Spotlight » était celui qui a vu Russell apparaître pour la première fois et l’autre est Jake Gomez, qui a été vu l’année dernière dans « Werewolf by Night » (Vol. 3) # 1.

Il est important de mentionner que Gael García serait le deuxième à rejoindre l’univers Marvel, après que Salma Hayek soit apparue dans le casting de « Eternals », un film qui sort en salles cette semaine.

La production dudit film commencera début 2022 et il sortirait exclusivement par la plateforme de streaming Disney Plus, qui est déjà devenue le foyer de projets au-delà du cinéma mais faisant partie de l’univers Marvel, comme les cas de WandaVision, Falcon and the Winter Soldier, Loki et la série animée qui explore les possibilités Et si…?.

Jack Russell a été créé par Gerry Conway et Mike Ploog et est apparu dans une série de bandes dessinées Marvel des années 1970.

C’est un personnage de la race Lycanthrope capable de se transformer en loup sans avoir besoin d’une pleine lune.

Cependant, il existe une deuxième version de Marvel, qui est sortie l’année dernière et s’appelle Jake Gomez et concerne un membre de la tribu indigène Hopi, dont la famille a été maudite par la lycanthropie et maintenant il devra faire face à une société pharmaceutique qui exploite sa tribu.

D’autre part, García Bernal a joué dans de nombreux films. Récemment « Old », de M. Night Shyamalan, « Ema », de Pablo Larraín et « Wasp Netwoek » pour Netflix.

Il a remporté le Golden Globe pour son rôle de Rodrigo dans « Mozart dans la jungle » et apparaîtra bientôt dans « Station Eleven », l’adaptation en mini-série du roman d’Emily St. John Mandel qui sera diffusée le 16 décembre sur HBO Max. .