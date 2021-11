Gael García prendra 40% des ventes de Johnnie Walker – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

La Cour suprême de justice (SCJN) a décidé que la société Diageo México devait indemniser l’acteur Gael García Bernal, avec au moins 40 pour cent des ventes de whisky Johnnie Walker.

Diageo est l’un des plus grands distributeurs d’alcool au monde et contrôle au Mexique des marques telles que Don Julio, Buchanans, Tanqueray, Zacapa et Smirnoff.

La condamnation de la firme est due à la diffusion de la campagne publicitaire Walking with Giants en 2011 et 2012 dans laquelle Diageo utilisait son image et celle de sa famille sans autorisation.

À l’unanimité, la première chambre du tribunal a établi que García Bernal a le droit d’être indemnisé sur la base de l’article 216 bis de la loi fédérale sur le droit d’auteur, qui ordonne :

« La réparation des dommages matériels et/ou moraux, ainsi que la réparation des dommages et intérêts pour violation des droits conférés par la présente loi ne seront en aucun cas inférieures à quarante pour cent du prix de vente au public du produit original ou de la mise à disposition original de tout type de services qui impliquent la violation de tout ou partie des droits protégés par la présente loi ».

La Cour a infirmé la condamnation prononcée en janvier dernier par une cour collégiale de circuit, qui a estimé que cet article n’était pas applicable à l’affaire, mais que l’indemnisation devait être calculée sur la base des règles génériques du préjudice moral, prévues dans le Code civil.

Le dossier sera renvoyé devant les juridictions inférieures pour calculer l’indemnité. Le litige a débuté en septembre 2013.

Informations sur l’agence de réforme