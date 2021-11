Gael García rejoint l’univers cinématographique Marvel

Bien qu’il ait été supposé qu’il serait Tenoch Huerta qui jouerait le personnage, de manière inattendue, plusieurs médias américains ont confirmé qu’il serait Gaël celui qui rejoindra la gamme de personnages Marvel.

Le projet que dirigera le Mexicain commencera sa production au début de l’année prochaine et sera diffusé via Disney Plus, selon le portail The Wrap.

Werewolf by Night a été interprété dans deux personnages : « Jack Russell » et « Jake Gomez ». (Spécial)

De même, il s’est avéré que l’histoire pourrait être inspirée de la saga Werewolf by Night d’histoires basées sur deux personnages : Jack Russell et Jake Gomez, il est donc considéré que Garcia Bernal être l’un des deux.

Jack Russell a été créé par Gerry Conway et Mike ploog basé sur des concepts de Stan lee et Roy Thomas, et est apparu pour la première fois dans un numéro de 1972 de Marvel Spotlight. Russell a joué dans une série toujours en cours Werewolf by Night, qui a duré 43 numéros et s’est terminée en 1977.