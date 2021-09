Gaël Monfils parvient à se qualifier pour la 30e de finale de l’US Open

31/08/2021

Le 01/09/2021 à 06:00 CEST

Le joueur de tennis français Gaël monfils, numéro 20 de l’ATP et tête de série numéro 17, a rempli les pronostics en s’imposant par 6-3, 6-2 et 6-2 en une heure et trente-sept minutes pour Federico Coria, joueur de tennis argentin, numéro 62 de l’ATP, en soixante-quatrième de la finale de l’US Open. Après ce résultat, Monfils obtient la place pour la 30e de finale de l’US Open.

Coria a réussi à casser le service à une occasion, tandis que le Français, de son côté, l’a fait 6 fois. De même, le joueur français a atteint 67% d’efficacité au premier service, a commis 3 doubles fautes et a pris 75% des points de service, tandis que son adversaire a atteint 58% d’efficacité, a commis 6 doubles fautes et a remporté 53% des points de service.

Lors de la 30e finale, Monfils affrontera le vainqueur du match entre l’Américain Steve Johnson et le joueur allemand Maximilien marterer.

La célébration du tournoi New York (US Open) se déroule du 24 août au 12 septembre sur un court extérieur en dur. Un total de 237 joueurs participent au tournoi et un total de 128 arrivent à la phase finale.Les joueurs proviennent de ceux qui se qualifient directement, de ceux qui ont gagné la phase de qualification précédente et de ceux qui sont invités.